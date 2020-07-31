США закликали Білорусь провести вільні вибори

Сполучені Штати Америки закликали Білорусь провести майбутні президентські вибори як вільні й чесні і висловили розчарування тим, що на них не буде західних спостерігачів.

США, зокрема, занепокоєні затриманнями й залякуваннями журналістів у Білорусі і порушують це питання в розмовах із білоруськими посадовцями, сказав в інтерв’ю Радіо Свобода 30 липня заступник помічника державного секретаря США, відповідальний за політику щодо Білорусі, Джордж Кент.

«Ми порушуємо ці питання, бо, гадаю, вони є серцевиною будь-якого успішного суспільства», – сказав він.

Свобода преси критично важлива – громадяни потребують інформації, щоб мати змогу ухвалювати рішення про своє суспільство, додав американський дипломат.

«Ми глибоко шкодуємо, що ОБСЄ не буде мати можливості направити спостерігачів на ці вибори», – сказав він також із приводу рішення влади Білорусі не надіслати ОБСЄ запрошення.

За його словами, США в розмовах із офіційним Мінськом «порушували питання про спостерігачів, а також наше бажання, щоб вибори відбулися вільно і чесно».

Чільний посадовець Держдепартаменту США наголосив, що Вашингтон прагне, щоб Білорусь лишалася суверенною державою і що Мінськ повинен мати право самостійно обирати свою геополітичну траєкторію. Кращі відносини Білорусі зі США і їхніми союзниками не виключають її дружніх відносин із Росією, додав він.

«Хоча США бажають нормалізувати наші відносини, ми не очікуємо від Білорусі і не вимагаємо від неї робити вибір між Сходом і Заходом. Це був би хибний вибір», – наголосив Кент.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко змагається на них за шостий термін поспіль. Цього разу помітну підтримку має також опозиційна кандидатка Світлана Тихановська.

Крім перших виборів 1994 року, на яких Лукашенко переміг уперше, жодні інші (2001, 2006, 2010, 2015 років) на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими.