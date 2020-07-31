До виборчого фонду Тихановської надійшло найбільше грошей серед кандидатів у президенти

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська зібрала найбільше коштів у свій виборчий фонд, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

Станом на 29 липня, стверджує ЦВК, до виборчих фондів надійшло 532 294 рублі 15 копійок, з них за останній тиждень – 235 353 рубля 86 копійок.

Більше за все коштів отримала Світлана Тихановська – 268 648,28 рублі, більшу частину суми протягом останнього тижня. 24 липня її штаб повідомив про припинення збору в зв’язку з наближенням до дозволеного максимуму (243 тисячі рублів).

Читайте також: Україна наполягатиме на екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків – Офіс президента​

Виборча кампанія чинного президента Олександра Лукашенка отримала 254 584,87 рублів. Фонди інших кандидатів зібрали від 2 600 до 4 254 рублів.

Загалом кандидати витратили з фондів 145 516 рублів 28 копійок. Найбільше витратила Тихановська – 77 942,54 рублі.

Виборчий фонд формується із власних коштів кандидата, а також добровільних пожертв юридичних та фізичних осіб. Максимальний розмір внесків для юридичних осіб – ​50 базових одиниць, для громадян – ​20.

За даними правозахисного центру «Весна», на передвиборчий мітинг Тихановської 30 липня прийшло загалом 63 тисячі людей.