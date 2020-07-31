До виборчого фонду Тихановської надійшло найбільше грошей серед кандидатів у президенти

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська зібрала найбільше коштів у свій виборчий фонд, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.
Станом на 29 липня, стверджує ЦВК, до виборчих фондів надійшло 532 294 рублі 15 копійок, з них за останній тиждень – 235 353 рубля 86 копійок.
Більше за все коштів отримала Світлана Тихановська – 268 648,28 рублі, більшу частину суми протягом останнього тижня. 24 липня її штаб повідомив про припинення збору в зв’язку з наближенням до дозволеного максимуму (243 тисячі рублів).
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Виборча кампанія чинного президента Олександра Лукашенка отримала 254 584,87 рублів. Фонди інших кандидатів зібрали від 2 600 до 4 254 рублів.
Загалом кандидати витратили з фондів 145 516 рублів 28 копійок. Найбільше витратила Тихановська – 77 942,54 рублі.
Виборчий фонд формується із власних коштів кандидата, а також добровільних пожертв юридичних та фізичних осіб. Максимальний розмір внесків для юридичних осіб – 50 базових одиниць, для громадян – 20.
За даними правозахисного центру «Весна», на передвиборчий мітинг Тихановської 30 липня прийшло загалом 63 тисячі людей.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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