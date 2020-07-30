Посол Росії заявляє, що затримані росіяни перебували в Білорусі транзитом

Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев вважає, що затримані 29 липня російські громадяни не причетні до подій, пов’язаних із суспільно-політичною ситуацією в Білорусі.
«Росіяни, які прибули в санаторій «Білорусочка» під Мінськом, були змушені це зробити в зв'язку з тим, що запізнилися на рейс з Національного аеропорту столиці Республіки, прямуючи транзитом до третьої країни. Вони мали намір вилетіти з Мінська в Стамбул 25 липня... Підставою для їхнього приїзду до країни був укладений контракт з однією з комерційних фірм, яка зареєстрована тут у Білорусі, а кожен із росіян мав з цим підприємством укладений трудовий договір», – цитує заяву російського дипломата сайт посольства.
Як сказав Мезенцев, росіяни «можуть бути співробітниками приватного охоронного підприємства, яке... покликане забезпечувати охорону енергетичної інфраструктури та ресурсів за кордоном – зовсім не в Білорусі».
29 липня державні ЗМІ повідомили про затримання «33 бойовиків іноземної приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленням, вони прибули до Білорусі в ніч з 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».
Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки, звинуватив Росію у «брудних намірах».
Відомо також, що в МЗС Білорусі викликають послів України і Росії. Коли відбудеться зустріч – поки що невідомо.
Cекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на даний час на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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