Посол Росії заявляє, що затримані росіяни перебували в Білорусі транзитом

Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев вважає, що затримані 29 липня російські громадяни не причетні до подій, пов’язаних із суспільно-політичною ситуацією в Білорусі.

«Росіяни, які прибули в санаторій «Білорусочка» під Мінськом, були змушені це зробити в зв'язку з тим, що запізнилися на рейс з Національного аеропорту столиці Республіки, прямуючи транзитом до третьої країни. Вони мали намір вилетіти з Мінська в Стамбул 25 липня... Підставою для їхнього приїзду до країни був укладений контракт з однією з комерційних фірм, яка зареєстрована тут у Білорусі, а кожен із росіян мав з цим підприємством укладений трудовий договір», – цитує заяву російського дипломата сайт посольства.

Як сказав Мезенцев, росіяни «можуть бути співробітниками приватного охоронного підприємства, яке... покликане забезпечувати охорону енергетичної інфраструктури та ресурсів за кордоном – зовсім не в Білорусі».

29 липня державні ЗМІ повідомили про затримання «33 бойовиків іноземної приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленням, вони прибули до Білорусі в ніч з 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки, звинуватив Росію у «брудних намірах».

Відомо також, що в МЗС Білорусі викликають послів України і Росії. Коли відбудеться зустріч – поки що невідомо.

Cекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на даний час на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків.