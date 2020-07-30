Білорусь пропонує перевірити причетність затриманих росіян до злочинів в Україні – посольство в Мінську

Посольство України в Республіці Білорусь поінформувало про результати зустрічі тимчасового виконувача обов’язків керівника дипломатичної місії Петра Врублевського з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм, яка відбулася 30 липня.

«Білоруська сторона поінформувала про ситуацію довкола затримання на території Республіки Білорусь російських бойовиків та звернулась до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні», – ідеться в повідомленні посольства у фейсбуці

29 липня державні ЗМІ повідомили про затримання «33 бойовиків іноземної приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленням, вони прибули до Білорусі в ніч з 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки, звинуватив Росію у «брудних намірах».

Відомо також, що в МЗС Білорусі викликають послів України і Росії. Коли відбудеться зустріч – поки що невідомо.

Cекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на даний час на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків.