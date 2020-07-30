У Білорусі шукають ще близько 200 бойовиків – секретар Ради безпеки

Cекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков повідомив, що на даний час на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків. Він сказав про це 30 липня після засідання Центральної виборчої комісії країни наступного дня після того, як стало відомо про затримання в Білорусі понад 30 бойовиків російської приватної військової компанії «ПВК Вагнера», громадян Росії.

«33 затримані, ще до 200 перебувають на території Білорусі, за оперативною інформацією. Йде пошук, це як голка в копиці сіна», – цитує Равкова білоруський «Інтерфакс».

Равков також повідомив, що затримані вже дали свідчення. За його словами, їх підозрюють у плануванні терактів.

Як повідомила в прямому ефірі білоруської служби Радіо Свобода одна з кандидатів у президенти Ганна Канопацька, Центрвиборчком Білорусі на зустрічі 30 липня попередив кандидатів про можливі провокації під час проведення масових заходів.

Канопацька розповіла, що на зустрічі їм озвучили нові правила для проведення зустрічей кандидатів із виборцями: на пікетах повинні бути рамки, огорожі, буде проводитися огляд.

29 липня державні ЗМІ повідомили про затримання «33 бойовиків іноземної приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленням, вони прибули до Білорусі в ніч з 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки, звинуватив Росію у «брудних намірах».

Відомо також, що в МЗС Білорусі викликають послів України і Росії. Коли відбудеться зустріч – поки що невідомо.

Увечері 30 липня в Мінську запланований великий мітинг на підтримку кандидатки в президенти Світлани Тихановської. В інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» учасниця об’єднаного штабу Тихановської Марія Колесникова розповіла, що вони очікують на цьому заході 75 тисяч осіб.

Вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня. Центрвиборчком країни 14 липня зареєстрував кандидатів на президентську посаду – ними стали Світлана Тихановська, Андрій Дмитрієв, Ганна Канопацька, Сергій Черечень, Олександр Лукашенко.

Центральна виборча комісія країни з різних причин не зареєструвала провідних опонентів чинного президента Олександра Лукашенка – Сергія Тихановського, Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.

Згодом про об’єднання зусиль оголосили виборчі штаби кандидата в президенти Світлани Тихановської, а також Віктора Бабарика в особі Марії Колесникової і Валерія Цепкала (він виїхав із Білорусі до Росії) в особі його дружини Вероніки.