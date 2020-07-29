Затримання росіян у Білорусі: Лукашенко прагне пояснень від «відповідних структур Російської Федерації»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прагне отримати від Росії офіційного пояснення щодо понад трьох десятків російських громадян, затриманих 29 липня.

«Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже виправдовують себе, кажуть, що ми майже їх самі привели сюди. Звичайно, потрібно якось виправдати свої брудні плани. Тому я б дуже просив, щоб у цій ситуації та з цим фактом все було щиро та чесно. Якщо вони є громадянами Росії, то нам потрібно терміново звернутися до відповідних структур Російської Федерації, щоб вони пояснити, що відбувається», – цитує Лукашенка офіційна інформагенція «БелТА».

Лукашенко попросив голову КДБ Білорусі Валерія Вакульчика детально розповісти про ситуацію, деталі цього звіту не повідомляються.

Державне інформаційне агентство «БелТА» повідомило 29 липня, що вночі білоруські правоохоронці затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії під Мінськом. Ще одного затримали пізніше на півдні Білорусі. Усі затримані є громадянами Росії віком від 24 до 55 років.

Понад половина затриманих перебувають у базі даних українського сайту «Миротворець». 5 із 20 осіб, знайдених у базі «Миротворця», названі членами так званої «групи Вагнера», яка брала участь у війнах на сході України та в Сирії.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що підготовлені бойовики приватних військових компаній можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі.

Як розповіли в правоохоронних органах, вони мали інформацію про прибуття на територію Білорусі понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії. При собі росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх – три великі важкі валізи, завантаження яких у транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.

Після прибуття до Мінська в ніч з 24 на 25 липня група заселилася в один із готелів Мінська і мала виселитися 25 липня, проте залишила готель 27 липня і переїхала в один із санаторіїв Мінського району.

За даними адміністрації санаторію, приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом у стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, намагалися не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію і оточення санаторію.

Зараз Слідчий комітет Білорусі проводить перевірку щодо затриманих.

У Білорусі триває передвиборна кампанія, президентські вибори призначені на 9 серпня. Центральна виборча комісія країни з різних причин не зареєструвала провідних опонентів чинного президента Олександра Лукашенка – Сергія Тихановського, Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.

Центрвиборчком країни 14 липня зареєстрував п’ятьох кандидатів на президентський пост, ними стали Світлана Тихановська (дружина заарештованого Сергія Тихановського), Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Сергій Черечень, Олександр Лукашенко.

Згодом про об’єднання зусиль оголосили виборчі штаби кандидата в президенти Світлани Тихановської, а також Віктора Бабарика в особі Марії Колесникової і Валерія Цепкала (він виїхав із Білорусі до Росії) в особі його дружини Вероніки.