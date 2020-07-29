Під Мінськом затримані 32 бойовики іноземної приватної військової компанії – офіційна інформагенція Білорусі

Співробітники правоохоронних органів Білорусі вночі 29 липня під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії. Про це повідомляє офіційна білоруська інформагенція «Белта», обіцяючи надати додаткову інформацію пізніше.
Речник Слідчого комітету Білорусі Сергій Кабакович заявив білоруській службі Радіо Свобода, що «все буде в офіційних каналах». Речниця міністерства внутрішніх справ Ольга Чамаданова сказала, що у неї немає інформації про цю справу, але вона сподівається, що інформація з’явиться незабаром. Пресслужба КДБ не відповідає на телефонні дзвінки.
У Білорусі триває передвиборна кампанія, президентські вибори призначені на 9 серпня. Центральна виборча комісія країни з різних причин не зареєструвала провідних опонентів чинного президента Олександра Лукашенка – Сергія Тихановського, Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.
Центрвиборчком країни 14 липня зареєстрував п’ятьох кандидатів на президентський пост, ними стали Світлана Тихановська (дружина заарештованого Сергія Тихановського), Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Сергій Черечень, Олександр Лукашенко.
Згодом про об’єднання зусиль оголосили виборчі штаби кандидата в президенти Світлани Тихановської, а також Віктора Бабарика в особі Марії Колесникової і Валерія Цепкала (він виїхав із Білорусі до Росії) в особі його дружини Вероніки.
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Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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