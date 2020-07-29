МЗС Білорусі викликає посла України, серед «вагнерівців» – учасники війни на Донбасі

Міністерство закордонних справ Білорусі викличе послів Росії та України у зв’язку із затриманням 33 російських громадян у країні. Про це в ефірі STV заявив державний секретар Ради Безпеки Андрій Равков, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Державне інформаційне агентство БелТА повідомило 29 липня, що вночі білоруські правоохоронці затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії під Мінськом. Ще одного затримали пізніше на півдні Білорусі. Усі затримані є громадянами Росії віком від 24 до 55 років.

Російська служба Радіо Свобода, яка проаналізувала оприлюднений агентством БЕЛТА список затриманих, з’ясувала, що як мінімум один з них, Геннадій Фетисов, народився і прожив усе життя в Донецьку, тобто найімовірніше має українське громадянство.

Російський письменник Захар Прилепін, який раніше воював на боці бойовиків «ДНР», підтвердив, що серед затриманих – кілька людей з його так званого батальйону.

Російська служба РС дійшла висновку, що затримані могли прямувати через Білорусь до Судану.

Раніше повідомлялося, що 17 із 33 затриманих у Білорусі 29 липня громадян Росії є фігурантами української бази «Миротворець». 5 із 17 осіб, знайдених у базі, названі в цьому списку членами «групи Вагнера», яка брала участь у війні на сході України та в Сирії.