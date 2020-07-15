Військові США звинувачують російських найманців у мінуванні в Лівії

Американські військові звинувачують російську «Групу Вагнера» у порушенні заборони ООН на зброю та в мінуванні, яка наражає на небезпеку життя цивільних в Лівії. Відповіну заяву 15 липня оприлюднило командування Збройних сил США у Африці (AFRICOM).

AFRICOM заявляє, що має «перевірені фотографічні докази» встановлення мін-розтяжок та створення мінних полів на околицях столиці Лівії Тріполі та прибережного міста Сірте, яке лежить за 450 кілометрів на південний схід від столиції.

Читайте також: Американський експерт – про тінь Кремля за російськими найманцями​

«Спонсорована урядом Росії «Група Вагнер» демонструє повну неповагу до безпеки лівійців», – заявив керівник операцій морської піхоти AFRICOM, генерал-майор Бредфорд Герінг.

Американське командування звинуватило «Групу Вагнера» в «безвідповідальній тактиці», яка продовжує конфлікт та наражає на небезпеку цивільних людей.

«Росія має можливість зупинити їх (найманців – ред.), проте не має волі», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Донбас, Сирія, а тепер – Лівія: чим російські найманці «ПВК Вагнера» загрожують Європі​

Це не перший раз, коли Сполучені Штати звинувачують Росію в порушенні збройного ембарго щодо Лівії, де триває громадянська війна. Пентагон вже звинувачував Росію в наданні учасникам конфлікту винищувачів МІГ-29.

Росія, переважно через своїх найманців з «Групи Вагнера», Об’єднані Арабські Емірати та Єгипет підтримують польового командира Халіфу Хафтара в його боях проти визнаного міжнародною спільнотою Уряду національної згоди Лівії. Цей уряд підтримують ООН та Туреччина.