Українські моряки з судна «Рута» повертаються на батьківщину з лівійської в’язниці

У п’ятницю із Лівії до України очікується прибуття 14 українських моряків судна «Рута», жителів Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, які три роки провели в ув’язненні у Лівії. Про це повідомили у благодійній організації «Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам «Ассоль».

«Стан здоров’я українських моряків після декількох років лівійської в’язниці і проведеного минулого місяця голодування задовільний», – повідомила пресслужба благодійної організації.

Як повідомили у фонді, у квітні 2017 року військово-морські сили Лівії із застосуванням зброї затримали два судна під українським прапором, один з яких танкер «Рута». Лівійська влада заарештувала екіпаж з 14 українців за звинуваченням у незаконному перевезенні нафти. Танкер належить державі Україна і перебуває на балансі Одеського порту. З 2005 року судно передали в оренду компанії-фрахтувальнику Manchester Shipping S.A.

Повідомляється, що спочатку українці були в одній із в’язниць Тріполі, потім їх перевели в місто Таджура.

«Слідство закінчилося через 8 місяців після арешту. У них не було ні суду, ні вироку, тільки інкриміновані статті. Всі 14 осіб екіпажу перебували в тісній камері, спати доводилося по черзі. Умови утримання і постійний психологічний пресинг позначились на здоров’ї моряків. Двоє захворіли на гепатит. У ще кількох загострилися хронічні хвороби», – розповіли у благодійній організації.

29 квітня Апеляційний суд міста Тріполі змінив запобіжний захід для членів екіпажу танкера «Рута». Кілька днів тому, після сплати застави, їх перевезли в місто Місурата.

Спеціальний авіарейс, яким повертаються члени екіпажу «Рути», очікується сьогодні в Києві близько 13:00.

За даними фонду «Ассоль», нині «сотні українців» перебувають у в’язницях Туреччини, Греції та Італії за звинуваченнями в перевезенні нелегальних мігрантів. Голова наглядової ради Фонду Світлана Фабрикант каже, що ув’язнені, зокрема, чотири українці екіпажу теплохода Captain Khayyam, затримані в лютому 2016-го в Лівії, а також моряки судна Tecne, що перебувають в нігерійської в’язниці з 2017 року.