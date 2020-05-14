У Лівії українські моряки оголосили голодування: вимагають звільнення через пандемію COVID-19

10 українських моряків оголосили голодування – вони перебувають понад 3 роки в лівійській тюрмі за підозрою в контрабанді. Матроси турецького судна, які проходили по справі як їхні поплічники, вже поїхали додому – в Лівії через COVID-19 відпускають затриманих з ізоляторів. Це і підштовхнуло моряків до екстремальних заходів. Проблема обговорюється на рівні міністрів закордонних справ, але наразі безуспішно. Всього звільнення чекають 18 українців з двох суден – українського і турецького.

10 українських моряків, які перебувають в лівійській тюрмі, оголосили п’ятиденне голодування – вони вимагають звільнення та повернення на батьківщину. В Лівії їх вважають винними у контрабанді пального – український танкер «Рута», на якому вони працювали, затримали ще в квітні 2017 року. Ще 4 члени екіпажу заявили, що підтримують колег, але не можуть приєднатись до голодування з медичних причин. До цього рішення моряків підштовхнуло звільнення турецького судна Stark з-під арешту – воно проходило по цій же кримінальній справі, що й українське.

Про це журналістам розповіли родичі ув’язнених та представники благодійного фонду «Ассоль», який з самого початку опікується цією проблемою. Також в лівійській тюрмі перебувають чотири моряки з екіпажу іншого танкера Captain Khayyam, який належить Туреччині. Вони в тюрмі ще довше – з листопада 2016 року. Всі моряки з Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. Само судно раніше було бункерувальником в порту «Южний», кілька років тому його придбала Туреччина.

«Я мати матроса з танкера Captain Khayyam. Мій син та ще троє хлопців перебувають в лівійський тюрмі вже 4 роки і 3 три місяці. Зв’язку із ними немає вже 5 місяців, двоє хворіють на гепатит, медичну допомогу їм не надають», – говорить Юлія Омельченко, одна з родичок в’язнів, яка вийшла на пресконференцію до ЗМІ. Екіпаж з судна Captain Khayyam перебуває в тюрмі, з якою зв’язку немає.

На відміну від «Хайяма», судового вироку по екіпажу танкера «Рута» ще не було, говорить голова фонду «Ассоль» Світлана Фабрикант.

«Два роки тривало слідство і два роки не було жодного судового засідання. Але із моряками «Рути» хоча б є зв’язок через представника компанії, про екіпаж Captain Khayyam взагалі нічого невідомо. Їх засудили на п’ять років тюрми та кожному виписали штраф – від 70 до 80 тисяч доларів», – розповідає вона.

Всіх 18 моряків лівійська влада обвинувачує у контрабанді пального – з Лівії на Мальту. Ще на початку квітня Лівія почали відпускати ув’язнених та затриманих через епідемію COVID-19. За попередніми планами, мали звільнити тих, хто відбув більшу частину свого терміну покарання, літніх арештантів, людей із проблемами зі здоров’ям, а також затриманих осіб, які очікують на розслідування та суд. Туреччина, Філіппіни і Туніс вже забрали своїх громадян, каже Фабрікант, причому частина турецьких громадян проходили із українцями по одній кримінальній справі. Послу України в Лівії Миколі Нагорному довелось залишити Триполі та переїхати в сусідній Туніс через загрозу бойових дій та обстріли.

Зв'язок є лише із частиною моряків

Зв’язок із моряками з «Рута» підтримують через Анатолія Шестаковського, представника компанії Manchester Shipping S.A. Саме ця фірма взяла в абсолютну оренду в Одеського морського торговельного порту танкер і виконувала на ньому замовлення з перевезення пального. Перед арештом судно базувалось на острові Мальта та виконувало замовлення з перевезення пального, але безпосередньо в Лівію не ходило.

«Минуло три роки і навіть посол не має ніяких документів про затримання моряків. Ані постанови суду, ані підозри, нічого немає. В нас вже третій адвокат по цій справі. Перший одразу запропонував гроші, йому заборонили займатися справою. Нам довелось взяти іншого, потім третього, думаємо про четвертого», – розповів Шестаковський Радіо Свобода.

За його словами переговори ускладнюються тим, що літаки із українською реєстрацією використовували для поставок зброї одному з бойових угрупувань, яке контролює частину Лівії. Зброю везли з Об’єднаних Арабських Еміратів як гуманітарний вантаж. Три літаки збили в минулому році, зазначив Шестаковський, а нещодавно до Лівії прилітав четвертий. Офіційно цю інформацію не підтверджували. Він наполягає, що екіпаж не має нести відповідальність ані за відсутність документів на вантаж, в якому обвинувачує їх Лівія, ані тим більше незаконному перетину кордону. Пальне на «Руту» завантажували в порту Зувара, який не підпорядковується владі у Триполі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі Радіо Свобода зазначив, що ситуація із 18 ув’язненими моряками перебуває на його особистому контролі.

«Кілька тижнів тому я провів телефонну розмову зі своїм лівійським колегою Мухамедом Сіялою. Це була одна з ключових тем: звільнення 18 українських моряків, які перебувають у місцях позбавлення волі на території Лівії, серед яких 4 члени екіпажу танкера Captain Khayyam та 14 членів екіпажу танкера «Рута». Я переконував колегу, що нині, під час пандемії, слушний момент, щоб ще раз поглянути на цю ситуацію з гуманітарної точки зору та позитивно вирішити її. Лівійський колега підтвердив готовність шукати рішення. Ми наполегливо щодня працюємо над тим, щоб українські громадяни повернулися додому. Я переконаний, рішення буде знайдене», – зазначив Кулеба.

Зараз обидва судна, і Captain Khayyam, і «Рута», стоять поряд в порту Триполі. Їх нещодавно сфотографували українські моряки, які заходили в порт, та передали родичам ув’язнених моряків. Судовий процес по українському танкеру триває окремо, говорить Шестаковський, справа розглядається в арбітражному суді Лівії, і до завершення розгляду ще довго.

Раніше ЗМІ, з посиланням на департамент консульської служби Міністерства закордонних справ, повідомляли, що 29 квітня 2020 року членам екіпажу танкеру RUTA надали можливість вийти під заставу близько 21 тисячі доларів за кожного. Наступне судове засідання планується на 11 червня.

Члени екіпажу танкера «Рута»:

Микола Шокун, капітан, 04.08.1948 р.н. Олександр Кирильчук, старший помічник, 13.02.79 р.н Володимир Гончаренко, 2-й помічник, 21.04.93 р.н. Сергій Бондар, старший механік, 17.09.1958 р.н. Сергій Філоненко, 2-й механік, 27.12.1985 р.н. Кирило Загоруйко, 3-й механік, 15.06.1995 р.н. Володимир Авдасьов, електромеханік, 12.02.1970 р.н. Андрій Алфьоров, боцман, 23.07.1969 р.н. Володимир Димченко, моторист, 27.07.69 р.н. Юрій Скліфасовський, моторист, 27.04.62 р.н. Олег Дубовітський, моторист 17.07.60 р.н. Сергій Іванов, матрос, 29.09.1985 р.н. Віктор Фадєєв, матрос, 19.01.1985 р.н. Олександр Колесніченко, кок, 21.09.56 р.н.

Члени екіпажу танкера Captain Khayyam: