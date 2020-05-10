Туреччина звинувачує війська Хафтара в обстрілі свого посольства в лівійському Тріполі

Туреччина обіцяє вжити заходів у зв’язку з бомбардуванням столиці Лівії Тріполі силами командира Халіфи Хафтара. Відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Туреччини 10 травня.

Заява Анкари пов’язана з обстрілом Тріполі 9 травня, в якому вона звинувачує сили Хафтара. За твердженням відомства, понад сто ракет були спрямовані в тому числі на цивільні об’єкти.

«Ці атаки, спрямовані на дипломатичні місії, в тому числі наше посольство в Тріполі, Міжнародний аеропорт Мітіґа, цивільні повітряні судна, готові для вильоту та іншу цивільну інфраструктуру, що призвело до загибелі та поранень мирних мешканців, що є воєнним злочином. У цьому контексті ми знову підкреслюємо, що будемо вважати сили Хафтара легітимними мішенями, якщо вони завдаватимуть ударів по наших дипломатичних місіях та інтересах Лівії», – заявляє міністерство.

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Анкара також закликала ООН зреагувати на події в Лівії, називавши «неприйнятним» бездіяльність міжнародної установи.

«Міжнародна спільнота несе колективну відповідальність за те, щоб зупинити путчіста Хафтара, який вбиває своїх власних співгромадян, не розбираючи дітей, жінок та літніх людей у священний місяць Рамадан (священний місяць для мусульман – ред.) та в період пандемії», – стверджують у дипломатичному представництві.

Туреччина заявляє про готовність підтримувати міжнародно визнаний уряд Лівії.

Як повідомляє агенція Reuters, 7 травня Італія та Туреччина заявили про обстріл ділянок навколо їхніх посольств у Тріполі. Водночас речник Лівійської національної армії Хафтара заперечував причетність до цього обстрілу.

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У суботу протистояння між урядовими силами та військами Хафтара посилилося, обстрілів зазнав міський аеропорт.

Лівія перебуває у стані громадянської війни після того, як підтримане НАТО народне повстання скинуло диктаторський режим полковника Муаммара Каддафі в 2011 році.

Схід і більшу частину території країни контролює «Лівійська національна армія» на чолі з Хафтаром, у столиці Тріполі владу має міжнародно визнаний уряд національної угоди.