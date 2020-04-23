Уряд Лівії звинуватив найманців sз Росії в застосуванні хімічної зброї

Визнаний світовою спільнотою уряд національної згоди Лівії звинуватив російських найманців із так званої «приватної військової компанії Вагнера» в застосуванні хімічної зброї в столиці країни Тріполі, повідомляє газета Al-Araby Al-Jadeed.

За словами міністра внутрішніх справ Лівії Фатхі Башага, російські найманці, що воюють на боці генерала Халіфи Хафтара, використовують нервово-паралітичний газ у боях у районі Салах ад-Дін на півдні міста.

За твердженням міністра, кілька бійців проурядових сил були застрелені снайперами після того, як були паралізовані нервово-паралітичним газом. Це не могла зробити жодна сторона, крім найманців із «групи Вагнера», стверджує Башага. У статті Al-Araby Al-Jadeed не уточнюється, коли стався згаданий чиновником інцидент.

Напередодні єгипетський журналіст Амру Салахуддін у твітері написав, що кілька бійців проурядових сил упали на землю, їх трясло, і вони не могли дихати після бомбардування Салах ад-Діна авіацією Хафтара. Раніше повідомлялося, що частина пілотів, які воюють як на стороні генерала, так і урядових сил, можуть бути найманцями з інших країн. Чи були у міністра якісь інші джерела, крім цього повідомлення, неясно.

Al-Araby Al-Jadeed звертає увагу на твіт, імовірно, лівійського лікаря, який відзначає, що повідомлення про атаку вказують на використання запалювальних боєприпасів із білим фосфором. Конвенція про конкретні види звичайної зброї забороняє використовувати такі снаряди поблизу населених областей, однак Лівія в ній не бере участь.

У Лівії триває громадянська війна. Головні сторони конфлікту – визнаний ООН уряд національної злагоди Фаїза Сараджа в Тріполі і тимчасовий кабінет Абдалли Абдуррахмана ат-Тані в місті Тобрук за підтримки генерала Халіфи Хафтара. Хафтар навчався в Москві, він має американське громадянство. Він був одним у команді колишнього диктатора країни Муаммара Каддафі, але згодом опинився в опозиції до нього.

Його армію, за численними свідченнями, підтримують російські найманці з так званої «приватної військової компанії Вагнера». Про присутність у Лівії найманців говорять як влада в Тріполі, так і президент Туреччини Реджеп Ердоган, який її підтримує.

Крім того, Хафтар має озброєння радянського виробництва, частину з якого, наприклад літаки Су-27, неможливо було купити без схвалення Росії, відзначав бюлетень Intelligence online. Хафтар має також підтримку Єгипту й кількох інших країн.

Війська Хафтара в квітні 2019 року розпочали наступ на Тріполі, проте його військам уже рік не вдається взяти місто.

Влада Росії офіційно заперечує існування «приватної військової компанії Вагнера».