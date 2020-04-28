У Сирії внаслідок вибуху закладеної у бензовоз бомби загинули десятки людей. Вибух стався у місті Афрін, яке контролюють підтримувані Туреччиною повстанці.

Сирійська обсерваторія з прав людини, яка базується у Британії, повідомила, що жертвами вибуху стали 27 людей, однак зазначила, що число жертв може зрости через велику кількість поранених у критичному стані.

За даними Міністерства оборони Туреччини, в результаті вибуху загинули 40 людей, у тому числі 11 дітей і 47 були поранені. Міністерство поклало відповідальність за напад на очолювані курдами Загони народної оборони, організацію, яку в Туреччині вважають терористичним угрупованням.

Анкара часто звинувачує курдську організацію в таких атаках, в той час як повстанці кажуть, що вони не влаштовують напади на цивільних осіб.