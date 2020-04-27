Сирія заявила про перехоплення ізраїльських ракет біля Дамаска

Сирійська протиповітряна оборона перехопила кілька «ворожих ракет» біля столиці країни Дамаска, повідомляють державні засоби інформації 27 квітня, звинувачуючи в нападі Ізраїль.

У повідомленні не йдеться про жертви чи будь-які цілі атаки. Інформагенція SANA повідомила, що «ізраїльська агресія» була здійснена з повітряного простору Лівану, а протиповітряна оборона «збила низку ракет до досягнення цілей».

Сирійські державні ЗМІ регулярно повідомляють про успіхи своїх військових проти ізраїльських авіаударів.

Ізраїль зазвичай не коментує свої дії. Упродовж останніх років ізраїльські військові здійснили сотні ударів по Сирії, спрямованих проти іранських і проіранських підрозділів, позицій сирійських урядових сил та ліванського угруповання «Хезболла».

Ізраїль заявляє, що не дозволить Ірану закріпитися в Сирії або дозволити постачання зброї бойовикам «Хезболли».