Міністр закордонних справ Ірану проводить переговори з Асадом в Сирії

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф проводить переговори з президентом Сирії Башаром аль-Асадом у сирійській столиці Дамаску.

На оприлюднених іранським урядом фотографіях видно, що Заріф та Асад зустрічаються в масках та рукавичках.

Перед візитом МЗС Ірану заявило, що сторони збираються обговорити двосторонні відносини, ситуацію в регіоні та «боротьбу з тероризмом».

Іран разом з Росією надає сирійській владі ключову підтримку під час громадянської війни, яка триває вже понад 10 років. За час конфлікту понад 400 тисяч людей загинули, мільйони вимушені були залишити свої домівки.

Війна виснажила систему охорони здоров’я Сирії. Правозахисники та працівники сфери надання допомоги попереджали, що влада нездатна запобігати поширенню коронавірусу. Упродовж кількох тижнів уряд заперечував загрозу COVID-19 та дозволяв шиїтським паломникам з Ірану та Іраку відвідувати святині біля Дамаска.

На початку березня Сирія частково закрила свої кордони та святині. Наразі в країні офіційно виявили 39 випадків COVID-19, дві людини померли. Експерти вважають, що кількість захворілих є значно вищою.