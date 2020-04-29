У Сирії, внаслідок вибуху закладеної у бензовоз бомби, загинули щонайменше 40 мирних жителів, в тому числі 11 дітей. Вибух стався у місті Афрін на північному заході Сирії, контрольованому повстанцями, яких підтримує Туреччина. Крім того, 50 людей зазнали поранень, у багатьох – критичний стан, що може збільшити число смертей. Міністерство оборони Туреччини раніше звинуватило у нападі курдів із «Загонів народної оборони» (YPG), які Анкара вважає терористичною організацією. Анкара часто звинувачує YPG в таких атаках, в той час як ополченці кажуть, що не виступають проти цивільних. (Відео Reuters, White Helmets)