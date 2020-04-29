У Сирії кількість жертв вибуху перевищила 40, серед загиблих – 11 дітей

Щонайменше 40 мирних жителів, в тому числі 11 дітей, загинули 28 квітня в результаті вибуху автомобіля в місті Афрін на північному заході Сирії, контрольованому повстанцями, яких підтримує Туреччина.

Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що убитих – 46, хоча раніше повідомлялося про приблизно 20 жертв. Крім того, 50 людей зазнали поранень, у багатьох – критичний стан, що може збільшити число смертей. Серед загиблих щонайменше 6 протурецьких сирійських бійців.

Міністерство оборони Туреччини раніше звинуватило у нападі курдів із «Загонів народної оборони» (YPG), які Анкара вважає терористичною організацією.

Вибух стався у велелюдному місці в центрі Афрін. У Держдепартаменті США вказали, що бомба була закладена, коли люди робили покупки. США засудили напад.

В основному курдський анклав Афрін взяли під контроль турецькі військові і союзні сирійські повстанці під час наступу в березні 2018 року.

Подібні вибухи автомобілів мали місце в цьому районі і раніше. Анкара часто звинувачує YPG в таких атаках, в той час як ополченці кажуть, що не виступають проти цивільних.