На провладних телеканалах Білорусі показали, як військові В/Ч 3214 під час навчань жорстоко розігнали натовп. Колишній офіцер каже, що ці спецпризначенці – «зомбі», які склали присягу на вірність главі держави. Вони – лише один із багатьох варіантів заходів, зокрема, силових дій, які президент Республіки Олександр Лукашенко здатен задіяти для придушення опозиційних мітингів і протестів, аби лише втриматися при владі. Атмосфера у Білорусі перед виборами стає дедалі напруженішою. (Відео телепроєкту «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автор: Рей Фурлонг).