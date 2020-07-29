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30 липня 2020, Київ 01:11
Відео

«Зомбі» Лукашенка: як влада Білорусі буде придушувати протести (відео)

«Зомбі» Лукашенка: як влада Білорусі буде придушувати протести (відео)
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«Зомбі» Лукашенка: як влада Білорусі буде придушувати протести (відео)

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На провладних телеканалах Білорусі показали, як військові В/Ч 3214 під час навчань жорстоко розігнали натовп. Колишній офіцер каже, що ці спецпризначенці – «зомбі», які склали присягу на вірність главі держави. Вони – лише один із багатьох варіантів заходів, зокрема, силових дій, які президент Республіки Олександр Лукашенко здатен задіяти для придушення опозиційних мітингів і протестів, аби лише втриматися при владі. Атмосфера у Білорусі перед виборами стає дедалі напруженішою. (Відео телепроєкту «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автор: Рей Фурлонг).

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