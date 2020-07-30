Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 липня 2020, Київ 19:35
Відео

Арешти ймовірних російських найманців спричинили сенсацію на тлі виборчої кампанії в Білорусі – відео

Арешти ймовірних російських найманців спричинили сенсацію на тлі виборчої кампанії в Білорусі – відео
Embed
Арешти ймовірних російських найманців спричинили сенсацію на тлі виборчої кампанії в Білорусі – відео

No media source currently available

0:00 0:02:56 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Влада Білорусі оприлюднила драматичне відео затримання білоруськими силовиками десятків ймовірних російських найманців. У білоруському уряді підозрюють, що вони терористи, а державні ЗМІ заявили, що чоловіки мали на меті «дестабілізувати» країну напередодні президентських виборів 9 серпня. Та дехто вважає, що рейд був політичним прийомом, спрямованим на те, щоб витурити з кампанії кандидата від опозиції. (Автор: Реймонд Фурлонг. Відео: ТБ проєкту Радіо Свобода «Настоящее Время», Reuters, Фото: TASS, AP, AFP)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG