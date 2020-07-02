Деякі представники культурної сфери Білорусі оголосили про акцію протесту #культпротест, відмовившись брати участь у державних заходах. «Під тегом нашого #культпротесту ми зробимо те, що найкраще вміємо – створимо мистецтво. І це оцінюватимуть не деякі мистецькі ради, а народ Білорусі, який прокинувся. Наша робота – надихнути, тому покажемо приклад солідарності й наполегливої праці! Ми закликаємо всіх художників приєднатися до нас у прагненні побудувати вільну Білорусь!» – кажуть організатори акції. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода)