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02 липня 2020, Київ 16:31
Відео

Білоруські художники оголосили культурний протест – відео

Білоруські художники оголосили культурний протест – відео
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Білоруські художники оголосили культурний протест – відео

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Деякі представники культурної сфери Білорусі оголосили про акцію протесту #культпротест, відмовившись брати участь у державних заходах. «Під тегом нашого #культпротесту ми зробимо те, що найкраще вміємо – створимо мистецтво. І це оцінюватимуть не деякі мистецькі ради, а народ Білорусі, який прокинувся. Наша робота – надихнути, тому покажемо приклад солідарності й наполегливої праці! Ми закликаємо всіх художників приєднатися до нас у прагненні побудувати вільну Білорусь!» – кажуть організатори акції. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода)

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