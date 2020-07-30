Білорусь: дружина колишнього потенційного кандидата в президенти повідомила про викрадення сестри

Вероніка Цапкала, дружина екскандидата в президенти Валерія Цапкала, який змушений був тікати з країни зі своїми дітьми з міркувань безпеки, повідомила у четвер, що її сестру викрали.

Цапкала, яка залишилася в Білорусі, щоб допомагати у виборчій кампанії кандидатці від опозиції Світлані Тихановській, зазначила, що невідомі в цивільному одязі «викрали» її сестру на парковці в Мінську і відвезли її – куди невідомо.

«Я розглядаю це як політичний тиск на мене, мого чоловіка і нашу виборчу кампанію», – сказала Вероніка Цапкала.

Цапкала додала, що її викликали в Управління по боротьбі з організованою злочинністю на допит, каже: «дати свідчення проти мого чоловіка».

Допит, як повідомляється, пов’язаний із кримінальною справою, порушеною проти Валерія Цапкала після того, як один турецький бізнесмен подав позов, звинувачуючи його у хабарництві і образі.

Цапкала повідомила, що її сестра працює в «Белгазпромбанку», колишній керівник якого Віктор Бабарика був заарештований і звинувачений в розтраті після того, як оголосив про свій намір взяти участь у президентських виборах 9 серпня.

Вероніка Цапкала також повідомила, що вранці її машину зупинила дорожня поліція, яка намагалася доставити її в поліцію для допиту. Але її відпустили після того, як вона сказала, що в якості представника кандидата в президенти Тихановської запрошена в Центральну виборчу комісію.