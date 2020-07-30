Білорусь: дружина колишнього потенційного кандидата в президенти повідомила про викрадення сестри

Вероніка Цапкала, дружина екскандидата в президенти Валерія Цапкала, який змушений був тікати з країни зі своїми дітьми з міркувань безпеки, повідомила у четвер, що її сестру викрали.
Цапкала, яка залишилася в Білорусі, щоб допомагати у виборчій кампанії кандидатці від опозиції Світлані Тихановській, зазначила, що невідомі в цивільному одязі «викрали» її сестру на парковці в Мінську і відвезли її – куди невідомо.
«Я розглядаю це як політичний тиск на мене, мого чоловіка і нашу виборчу кампанію», – сказала Вероніка Цапкала.
Цапкала додала, що її викликали в Управління по боротьбі з організованою злочинністю на допит, каже: «дати свідчення проти мого чоловіка».
Допит, як повідомляється, пов’язаний із кримінальною справою, порушеною проти Валерія Цапкала після того, як один турецький бізнесмен подав позов, звинувачуючи його у хабарництві і образі.
Цапкала повідомила, що її сестра працює в «Белгазпромбанку», колишній керівник якого Віктор Бабарика був заарештований і звинувачений в розтраті після того, як оголосив про свій намір взяти участь у президентських виборах 9 серпня.
Вероніка Цапкала також повідомила, що вранці її машину зупинила дорожня поліція, яка намагалася доставити її в поліцію для допиту. Але її відпустили після того, як вона сказала, що в якості представника кандидата в президенти Тихановської запрошена в Центральну виборчу комісію.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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