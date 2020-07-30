Біля посольства Білорусі у Києві відбулася акція «Місце жінки всюди: акція солідарності з Білоруссю», в якій взяло участь близько 20 людей

«Напередодні президентських виборів 9 серпня у Білорусі триває мізогінна кампанія проти політично активних жінок та родичок активістів, яка проявляється у переслідуваннях, загрозах сексуального насильства чи погрозах позбавити батьківських прав. Вона є частиною репресій проти інакомислення та опозиційних політичних активістів та активісток, а також мізогінії, яка транслюється зокрема на державному рівні, встановлює чіткі гендерні ролі для жінок та обмежує їхнє право на вільну самореалізацію», – заявляють організатори акції.

Вони наголошують, що у «сучасному світі не має бути місця безпідставним переслідуванням, тиску та гендерно обумовленому насильству щодо активісток, як і сексизму та гендерним стереотипам».

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруське суспільство не готове до того, щоб президентом країни стала жінка.

Лукашенко і раніше допускав сексистські заяви щодо жінок у білоруській політиці.

У 2015 році під час виборів Лукашенко, говорячи про своїх опонентів, так висловився про першу в Білорусі жінку-кандидата на посаду голови держави Тетяну Короткевич: «У нас у президента повноважень купа – від безпеки до економіки, які поки що людина в спідниці, напевно, не зможе виконувати».

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко балотується на них на шостий термін поспіль. Крім нього, кандидатами зареєстровані Світлана Тихановська, а також Ганна Конопацька, Сергій Черечень і Андрій Дмитрієв.