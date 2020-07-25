Білорусь: кандидатка Тихановська провела передвиборчі мітинги

У Білорусі провела передвиборчі мітинги кандидатка на виборах президента країни Світлана Тихановська, дружина ув’язненого нині відеоблогера Сергія Тихановського, який планував балотуватися сам – вона замінила чоловіка, коли того не допустили до реєстрації.

На мітингах 25 липня в містах Орші, Могильові й Бобруйську вона виступила разом із представницями ще двох опозиційних до чинного президента Олександра Лукашенка претендентів на участь у виборах, яких теж не зареєстрували, – дружиною підприємця Валерія Цепкала Веронікою Цепкало і представницею штабу банкіра Віктора Бабарика, теж нині ув’язненого, Марією Колесниковою. І Бабарико, і Цепкало, яких вважали ймовірними реальними суперниками Лукашенка, раніше заявили, що підтримують Тихановську.

На всі мітинги з участю «бойових подруг», як називають себе три жінки, прийшли значні для цих міст і за білоруськими мірками кількості людей: близько трьох тисяч у більш ніж 100-тисячній Орші, неуточнені, за різними повідомленнями, «кілька тисяч» у більш ніж 350-тисячному Могильові і понад шість тисяч у більш ніж 210-тисячному Бобруйську.

На 26 липня вже заплановані їхні мітинги принаймні ще в двох містах, Жлобині й Гомелі.

За повідомленнями, в деяких містах місцева влада, не відмовляючи зареєстрованим кандидатам, пропонує при цьому незручний час для заходів, рано вранці чи пізно ввечері.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко балотується на них на шостий термін поспіль. Крім нього, кандидатами зареєстровані Світлана Тихановська, а також Ганна Конопацька, Сергій Черечень і Андрій Дмитрієв.

Окрім перших президентських виборів 1994 року, на яких Лукашенко переміг уперше, жодні інші (2001, 2006, 2010, 2015 років) на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими.