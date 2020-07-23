Лукашенко закликав вислати з Білорусі іноземних журналістів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував іноземні ЗМІ та чиновників, у зоні відповідальності яких вони знаходяться, і закликав висилати журналістів видань, які «скликають людей на майдани». Про це повідомило білоруське державне агентство БелТА.

Під час наради Лукашенко, відхиляючись від тексту, написаного на папері, заявив, що останнім часом він здивований роботою адміністрації президента, свого прессекретаря і голови Ради Республіки. Він заявив, що чиновники повинні краще пояснювати народу, що відбувається в країні і у світі.

«Ми господарі в цій країні, – сказав Лукашенко. – Виконуйте свої обов’язки. Якщо не можете – скажіть, що ви не можете. Будуть інші цим займатися. Та й в уряді у нас, Міністерстві закордонних справ всі сидять, чекають команди президента. Що це за ставлення до країни?»

Зокрема він розкритикував ВВС, Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода та інтернет-стріми, звинувативши журналістів у закликах до масових заворушень. «Не треба чекати ніякого закінчення електоральної кампанії. Видворяти звідси, якщо вони не дотримуються наших законів і кличуть людей на майдани», – заявив Лукашенко.

При цьому білоруський президент наголосив, що мова йде не тільки про інтернет-видання, а й про друковану пресу, розкритикувавши, зокрема, газету «Комсомольская правда». «Уже скоро в жовтизну перетвориться», – заявив він, порекомендувавши журналістам розповідати про боротьбу за урожай і комбайнерів-тисячників.

У Білорусі проходить кампанія виборів президента країни, вони заплановані на серпень 2020 року, Олександр Лукашенко балотується на шостий термін поспіль. Його основні суперники не допущені до виборів, багатьох заарештували. У країні відбуваються акції протесту, як опозиційні, так і стихійні. Учасників протестів і журналістів, які їх висвітлюють, часто затримують правоохоронці.

На акціях 14-15 липня були затримані 17 журналістів, зокрема п’ятеро кореспондентів Білоруської служби Радіо Свобода. Журналіста Антона Трохимовича поліція побила. Стурбованість з цього приводу висловили Комітет із захисту журналістів та «Репортери без кордонів» і представники ряду держав, зокрема США.

«Те, що наших колег атакувала поліція в той час, коли вони вели пряму трансляцію, не залишає сумнівів в тому, що влада прагне перешкодити тому, щоб ми висвітлювали події, і зробити так, щоб аудиторія втратила доступ до новин, які заслуговують довіри», – заявила після затримань виконуюча обов’язки президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар.

Центрвиборчком Білорусі 14 липня зареєстрував кандидатів на президентську посаду. Ними стали чинний президент Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черачень, Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька.

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на президентській посаді з 1994 року.