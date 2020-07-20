Фоторепортаж: агітаційний пікет кандидатки в президенти Білорусі Тихановської в Мінську

19 липня кандидатка в президенти Світлана Тихановська провела агітаційний пікет на площі Бангалор у Мінську. Разом із нею на пікеті були представниця штабу Віктора Бабарика Марія Колесникова і дружина Валерія Цепкала Вероніка.



За даними волонтерської служби правозахисного центру «Весна», на мітингу було близько семи з половиною тисяч людей.



Раніше опозиціонери Віктор Бабарико та Валерій Цепкало заявили, що підтримають Тихановську на виборах після відмови Центральної виборчої комісії реєструвати їх кандидатами в президенти.

Центрвиборчком Білорусі 14 липня зареєстрував кандидатів на президентську посаду. Ними стали чинний президент Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень, Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька.

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на президентській посаді з 1994 року.