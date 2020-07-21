Один день із «Трініті» – кандидаткою в президенти Білорусі від опозиції Тихановською і соратницями

Після того як влада Білорусі не допустила на вибори потенційно найсильніших опонентів чинного президента Олександра Лукашенка – банкіра Віктора Бабарика, відеоблогера Сергія Тихановського і бізнесмена Валерія Цепкала, – створення постаті єдиного протестного кандидата довелося взяти на себе трьом жінкам. Це дружина Тихановського Світлана, дружина Цепкала Вероніка і представник штабу Віктора Бабарика Марія Колесникова.

Як влаштована робота штабу Тихановської, якій все-таки вдалося стати кандидаткою в президенти Білорусі? Як у ньому розподілені ролі між трьома жіночими «головами»? І чи вірять жінки в те, що їм дійсно вдасться скласти конкуренцію Лукашенкові, який перебуває при владі в Білорусі вже 26 років? Щоб це дізнатися, кореспонденти «Настоящего времени» – телеканалу, створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» – провели цілий день зі Світланою, Веронікою та Марією.

Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів Шості вибори в історії незалежної Білорусі

вибори в історії незалежної Білорусі Відбудуться 9 серпня 2020 року;

2020 року; ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;

14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти. Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика ​та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка. З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.

Головного опозиційного політика Миколу Статкевича , як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;

, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів; 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;

керує країною беззмінно вже майже 26 років; Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).

Три жінки на чолі білоруської опозиції відрізняються одна від одної рівно настільки, щоб про них жартували, що вони схожі на жіночий естрадний гурт. Але їм самим ближче, коли їх називають «Трініті» (Трійця) – на честь відважної героїні в боротьбі з тоталітарною системою машин із фільму «Матриця».

Кандидаткою в президенти зареєстрована саме Світлана Тихановська, а коли три соратниці опиняються в одній машині, спочатку здається, що психологічним мотором трійці виступає саме керівниця штабу Сергія Бабарика Марія Колесникова, принаймні на правах людини з досвідом організації складних заходів. Але коли спостерігаєш довше, розумієш, що тих, хто веде і тих, коговедуть, у трійці немає.

Тихановська на очах набирається впевненості. Ще хвилину тому вона здається не дуже впевненою у собі. Але коли вона чує, як партнери у штабі називають її «своїм кандидатом» і «майбутнім президентом», в її обличчі з’являється рішучість і усвідомлення того, що місія перемоги над Лукашенком їй по плечу.

Колесникова, навпаки, сильно переживає, коли Світлана відповідає на запитання, і сама ніби промовляє за неї устами слова: видно, що їй хочеться, щоб у неї все вийшло, і здається, що для неї особисто чужий успіх дуже важливий. Що стосується Вероніки Цепкало, то вона говорить і тримає себе як людина, яка шукала своє місце і раптово зрозуміла, чим може бути корисною. І просто збирається виконати свою роботу. У неї на те, що відбувається в країні, є своя, заздалегідь і точно сформована думка.

Перший мітинг кандидатки пройшов у місті Дзержинську під Мінськом. Саме на нього ми й поїхали. Для викладачки іноземних мов Світлани Тихановської це, можна вважати, перший публічний виступ, і навіть промову їй доводиться редагувати самій. Але і сама Світлана, і її соратниці кажуть, що їх уже впізнають на вулицях.

Відео телеканалу «Настоящее время»:

«Наприклад, учора ми втрьох виходили випити горнятко кави, і на вулицях нас упізнають, – кажуть Вероніка Цепкало і Марія Колесникова. – Люди підходять, фотографують, черги утворюються, просять з нами фотографуватися. Нас підбадьорюють, звичайно, це дуже приємно, що люди стали нас упізнавати».

«Нам дякують, що ми стали на цей шлях», – зауважує Тихановська.

«Так. І кажуть, що ми їхня надія», – синхронно відгукується на її слова Колеснікова.

«Ми зараз відчуваємо колосальну підтримку від громадян нашої країни, ми всім дуже вдячні за ті слова підтримки, підбадьорення, які ми чуємо щодня, – каже Цепкало. – Те, що надсилають і в соціальних мережах, і телефонують, і просто на вулицях небайдужі громадяни до нас підходять, нам це все дуже приємно, спасибі».

Чоловік Світлани Сергій Тихановський був відеоблогером, автором каналу «Країна для життя». З 29 травня він перебуває під арештом: його звинувачують у грубому порушенні громадського порядку на одному з передвиборних мітингів, а також у втручанні в роботу виборчих комісій. Із 13 червня Тихановський перебуває в карцері, йому загрожує кілька років в'язниці. Світлана вирішила йти на вибори після того, як чоловік був відправлений під арешт.

Відео телеканалу «Настоящее время»:

Банкір Віктор Бабарико, якого вважали основним суперником Лукашенка, також перебуває у в’язниці. Він – головний фігурант справи «Белгазпромбанку», який очолював протягом 20 років: справа була заведена відразу після того, як Бабарико пішов у політику. Банкіра звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і у хабарництві, а сина Бабарика, Едуарда, начальника його виборчого штабу, звинувачують в ухилянні від сплати податків. Бабарико-старший звинувачення не визнає і вважає справу політичною.

Бізнесмен і колишній глава мінського Парку високих технологій Валерій Цепкало, за офіційною версією ЦВК Білорусі, не зміг зібрати достатньої кількості підписів на свою підтримку: у нього визнали дійсними лише близько 75 тисяч підписів, хоча на перевірку були здані 160 тисяч (необхідно було набрати 100 тисяч). На Цепкала перед виборами був опублікований компромат, але заарештований бізнесмен не був, хоча влада Білорусі й озвучувала, що на нього була подана заява в міліцію.

«Ви знаєте, що влада не зареєструвала Сергія Тихановського. Потім вони не зареєстрували Валерія Цепкала і Віктора Бабарика. А знаєте чому? Тому що вони злякалися, вони побачили в цих чоловіках загрозу для влади, – зауважує з цього приводу Світлана. – Але ви знаєте, вони не зрозуміли, що загроза не в кандидатах. Загроза в самому народі. В народі, якому набридло жити в приниженні і страху».

Тихановська каже, що її діти досі не знають, що їхній батько арештований, що їй доводиться оберігати їх від «зовнішнього світу». Пізніше вона підтверджує, що їй вдалося вивезти їх в одну з країн ЄС після того, як їй почали надходити погрози: Тихановській погрожували арештом і тим, що у неї відберуть дітей. Допомогла їй забрати дітей у безпечне місце головний редактор «Хартії’97» Наталія Радіна:

«Так, діти дійсно в безпечному місці, Наталія допомогла нам це зробити», – підтвердила Тихановська.

«Діти запитують постійно, коли тато повернеться додому. Я їм розповідаю казки, що він у відрядженні, ми йому пишемо листи, – розповідає мати. – Вони вдома, з бабусею, я їх добре оберігаю від зовнішнього світу, вони виходять на вулицю гуляти тільки під наглядом однієї або навіть двох бабусь. Тому поки «добрих» людей, які їм могли б щось розповісти про батька, не знайшлося, на щастя».

«Дочка у мене занадто маленька для цього, їй усього п’ять років. А старший син – йому 10, я думаю, що він дуже важко переживав би це. Він у мене така вразлива дитина, дуже прив’язаний до батька, – каже Світлана. – І для нього арешт батька був би дуже великим ударом. Тому я сподіваюся, що він, можливо, коли підросте, дізнається, звичайно, що його батько – герой. Можливо, він уже буде сином президента. Але на даний момент це зайве для нього».

Три жінки розповідають, що справді познайомилися лише кілька днів тому. У всіх трьох дуже різний бекграунд. Вероніка Цепкало – технократ, яка зробила успішну кар’єру в білоруському відділенні Microsoft. Марія Колесникова – флейтистка, випускниця Вищої школи музики в Штутґарті, яка зайнялася політикою. А Тихановська називає себе в першу чергу дружиною і вірною помічницею чоловіка: її життєвий і професійний досвід в основному пов’язаний із домом і вихованням дітей. Але різний бекграунд і погляди на життя зовсім не заважають їм по-сестринськи підтримувати одна одну.

«Так, ми дійсно познайомилися три дні тому. Ми довго спілкувалися одна з одною, зі штабами, з великою кількістю людей. Але через якийсь час ми вирішили, що це не дуже продуктивно, і вирішили залишитися втрьох», – говорить Колесникова.

«Світлана – наш кандидат, ми підтримуємо її перш за все, кандидата в президенти Республіки Білорусь. А ми з Марією робимо все можливе для того, щоб її підтримати і в моральному, і в психологічному плані, – пояснює Вероніка Цепкало розподіл ролей в жіночому колективі. – Підтримати, підставити своє плече в разі виникнення якихось ситуацій. Тому ми як би одна одну доповнюємо».

«Чому необхідно голосувати за Тихановську? Світлана – не тільки сильна і героїчна жінка. Світлана – наш квиток у щасливу і вільну Білорусь», – впевнено говорить Колесникова.

«Ось ми вже, мені здається, нічого не боїмося. Ми йдемо до перемоги, ми хочемо, щоб Світлана перемогла на цих виборах, – вторить їй Вероніка Цепкало. – Ми хочемо, щоб після перемоги вона оголосила про нові президентські вибори, в яких будуть брати участь реальні кандидати з хорошою програмою. І 26 років при владі більше не буде ніхто».

Жінки кажуть, що влада Білорусі «просто не бачить» опозицію в країні, і їхнє завдання – показати, що супротивники Лукашенка реально існують і мають велику підтримку.

«Ми говоримо перш за все те, що наболіло, накипіло у нас, просто як у звичайних громадян Білорусі. Тому що ми живемо, ми кожного дня ходимо до крамниці, ми спілкуємося з людьми, ми не живемо в замках з високими парканами і з колючим дротом. Ми говоримо лише те, що відчуваємо як громадяни. Ми будемо сподіватися, що про нас заговорить уся Білорусь. І ми будемо сподіватися, що вся Білорусь нас підтримає», – пояснює Цепкало.

«Я хочу, щоб про мене говорив мій чоловік – Сергій Тихановський, але він, на жаль, зараз цього зробити не може, – відповідає на це Світлана Тихановська. – Але будь-яка підтримка зараз, у цей момент, вкрай важлива».

«І ми дуже звертаємося через ваш телеканал («Настоящее время» – ред.) до російських зірок шоу-бізнесу, тому що останнім часом вони почали вчащати до нас у Білорусь, і ми бачимо і чуємо, що вони підтримують чинну владу. При тому говорять, що у нас не існує і немає альтернативних кандидатів, вартих уваги – окремо наголошує Цепкало. – Для нас це є дуже болючим моментом. Перед тим як говорити такі речі, ви, будь ласка, ознайомтеся, що у нас є гідні люди в країні. Ви отримуєте гонорар із наших податків. І перш ніж говорити такі речі – будь ласка, думайте».

«Ми не хочемо, щоб ви втручалися у внутрішні справи нашої держави. Але трьох найсильніших кандидатів у цій президентській кампанії наша влада безсоромним чином просто зняла. Сергія посадили в СІЗО за те, що він висловлював свою громадянську позицію. ВікторовіДмитровичу (Бабарику – ред.) намагаються нав’язати якісь сфабриковані справи. Мого чоловіка звинуватили в тому, що 50% підписів, які ми подали, вони були сфальсифіковані. Але це ж неправда! – емоційно обурюється Вероніка Цепкало. – Адже ви ж бачили всі ті черги, які стояли до трьох наших пікетів! Вони просто знищили наші голоси. Вони нас не бачать, вони 50% білорусів просто не бачать. Вони не хочуть нас бачити».

Колесникова зауважує, що головна мета роботи їхнього штабу – «щоб чинна влада не взяла 50% в першому турі», і в Білорусі вперше за багато років на виборах був би призначений другий тур.

«Тому що в другому турі, як показує історія, ніколи не перемагає чинна влада. І якраз сильні альтернативні кандидати – це була найбільша загроза, тому що у кожного з нас було б достатньо часу і ресурсів, щоб активізувати своїх виборців. Вони у нас дуже різні, – каже вона. – Ми до них по-різному звертаємося. Але в підсумку вийшло так, що нам біда допомогла набагато швидше це зробити, об’єднати свої зусилля».

А Вероніка Цепкало окремо додає, що головна загроза чесним виборам у Білорусі – дострокове голосування, яке влада повністю контролює.

«Поясніть рідним, близьким, вашим мамам, бабусям, дідусям, щоб вони не йшли на попереднє голосування. Тому що саме під час попереднього голосування відбуваються найбільші фальсифікації виборів», – закликає вона.

Відео телеканалу «Настоящее время»:

Оригінал публікації на сайті «Настоящее время»