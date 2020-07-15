У Білорусі під час протестів затримали понад 250 людей – правозахисники

Понад 250 людей, серед яких 15 журналістів, були затримані в Білорусі ввечері 14 липня, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на дані правозахисників. 15 липня відбуваються судові процеси щодо затриманих.

Частина затриманих була звільнена без складання протоколів.

Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами в президенти Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.

Люди виходили без плакатів та транспарантів, збиралися в різних частинах міста, кричали гасла та плескали в долоні. Деяких затриманих демонстрантам вдалося відбити у силовиків.

Чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який перебуває на своїй посаді вже майже 26 років, 14 липня зареєстрували кандидатом у президенти країни. Також кандидатами стали Світлана Тихановська, Сергій Черачень, Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька.

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації двом найреальнішим конкурентам Лукашенка – Вікторові Бабариці та Валерієві Цепкалу.

У Бабарика нібито виявили незадекларовану власність в офшорах. Підставою для відмови Цепкалу стала недостатня кількість підписів – для реєстрації їх потрібно було зібрати 100 тисяч, але понад половину ЦВК відхилила після перевірки підписних аркушів.

Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня.