Білорусь: штаб Бабарика оприлюднив інструкції для прихильників політика після відмови ЦВК в реєстрації

Штаб білоруського політика Віктора Бабарика після відмови ЦВК Білорусі в реєстрації опозиціонера кандидатом на посаду президента не став згортати діяльність. Натомість штаб екскерівника «Білгазпромбанку» оприлюднив інструкції для прихильників Бабарика, інформує білоруська служба Радіо Свобода.

У відеозверненні керівниця штабу Марія Колесникова попросила про таке:

- о 17:00 у середу, 15 липня, представники штабу подаватимуть скаргу на нереєстрацію до Центральної виборчої комісії в Мінську. Вони закликають усіх завантажити форму з сайту Бабарика, заповнити її, а також подати скаргу до ЦВК;

- кожному рекомендується приєднатися до ініціатив спостереження за виборами, щоб запобігти фальсифікаціям. «Усі ми повинні стати спостерігачами та прийти на виборчу дільницю 9 серпня», закликала Колесникова;

- 9 серпня всіх також закликали прийти на вибори і проголосувати за будь-якого альтернативного Олександру Лукашенку кандидата або проти всіх.

Чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який перебуває на своїй посаді вже майже 26 років, 14 липня зареєстрували кандидатом у президенти країни. Також кандидатами стали Світлана Тихановська, Сергій Черачень, Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька.

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації двом найреальнішим конкурентам Лукашенка – Вікторові Бабариці та Валерієві Цепкалу.

У Бабарика нібито виявили незадекларовану власність в офшорах. Підставою для відмови Цепкалу стала недостатня кількість підписів – для реєстрації їх потрібно було зібрати 100 тисяч, але понад половину ЦВК відхилила після перевірки підписних аркушів.

Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня.