День, коли стане відомий список кандидатів на президента Білорусі

(За матеріалами Білоруської служби Радіо Свобода)

14 липня – це останній день, коли ЦВК Білорусі може займатися реєстрацією кандидатів на вибори президента. Цього дня Центральна виборча комісія має оголосити остаточний список кандидатів у президенти. Згідно з графіком виборчої кампанії, реєстрація претендентів проходила з 5 по 14 липня. Таким чином, на агітацію в кандидатів залишиться 25 днів до дати виборів – 9 серпня. Якими цифрами уже запам’яталася ця кампанія?

1 – стільки кандидатів у президенти були ув’язнені ще до реєстрації

Віктора Бабарика та його начальника апарату та сина Едуарда Бабарика затримали 18 червня.

Віктора Бабарика звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу Білорусі:

Ч. 2 ст. 235 Кримінального кодексу («Відмивання» грошей, отриманих злочинним шляхом, неодноразово використовуючи службові повноваження або в особливо великій сумі), йому загрожує від 4 до 7 років в’язниці зі штрафом;

Ч. 2 ст. 243 Кримінального кодексу (Ухилення від сплати податків і зборів в особливо великому розмірі), передбачено до 5 років обмеження або від 3 до 7 років позбавлення волі з штрафом;

Ч. 2 ст. 431 Кримінального кодексу (надання хабаря повторно або у великих масштабах), до 5 років обмеження або від 2 до 7 років позбавлення волі.

Едуарда Бабарика звинувачують в ухилянні від сплати податків і зборів в особливо великій сумі (ч. 2 ст. 243 КК).

700 – стільки людей були затримані з початку виборчої кампанії

Правозахисники нарахували понад 7 сотень затриманих із початку виборчої кампанії. Це учасники «ланцюгів солідарності», члени ініціативних груп, активісти, політики, блогери, журналісти та просто перехожі на вулиці. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 – оштрафовані.

25 – стільки політичних в'язнів у Білорусі

Правозахисники нараховують 25 політичних в'язнів у Білорусі. Це політики, блогери, члени ініціативних груп кандидатів у президенти. Політв’язнями визнали, зокрема, Віктора Бабарика та його сина Едуарда, а також голову виборчого штабу Світлану Тихановську і її чоловіка – Сергія Тихановського.

Довідка: Сергій Тихановський – відеоблогер, автор ютуб-каналу «Країна для життя». Він оголосив про намір балотуватися у президенти Білорусі на виборах 2020 року, але його ініціативній групі ЦВК відмовила у реєстрації, а його самого затримали. Однак зареєстрували групу його дружини Світлани Тихановської, і блогер став лідером цієї групи.

До звільнення 10 липня гродненців Василя Бобровського та Володимира Наумика кількість політв’язнів сягала 27. До початку виборчої кампанії в Білорусі було 3 політв’язні.

Білоруський Гельсінський комітет отримав відповідь Центральної виборчої комісії на своє звернення із пропозиціями щодо забезпечення прозорості виборчого процесу, включаючи процедуру підрахунку голосів. Ці пропозиції були підготовлені з урахуванням рекомендацій ОБСЄ. Однак ЦВК відмовилася вирішити конфлікт, заявивши, що це вимагає внесення змін до Виборчого кодексу.

63% – стільки підписів, поданих за висунення Валерія Цепкала, відхилили у виборчих комісіях

За даними штабу Валерія Цепкала, головна претензія полягає в тому, що дата в підписних аркушах була поставленане тією рукою, що й підпис. Тепер штаб домагається визнання деяких підписів, бо якщо вони не будуть визнані, Валерій Цепкало не зможе стати кандидатом у президенти.

Збирач підписів на користь Цепкала, Юрій Гуща, наголошує, що невідповідність між рукописним текстом у підписах та датами не була виявлена за допомогою почеркознавчої експертизи.

Штаб Цепкала стверджував, що за його висунення було зібрано понад 200 000 підписів, а 160 000 були подані до виборчих комісій після перевірки. Однак Центральна виборча комісія визнала лише 75 000, що є недостатньою кількістю для реєстрації кандидата в президенти.

Голова ЦВК Лідія Ярмошина заявляла, що хоча і не визнали 100 000 підписів за Цепкала, реєстраційні документи все одно розглядатимуть.

Більш ніж 430 000 підписів

Стільки людей поставили свої підписи за висунення Віктора Бабарика кандидатом у президенти. Це абсолютний рекорд серед альтернативних кандидатів в історії Білорусі. Виборчі комісії визнали лише 45% від загальної кількості поданих підписів, але це все одно більше, ніж 100 тисяч, необхідних для висування.

Білоруське телебачення веде інформаційну атаку на кандидата Бабарика. У головному випуску вечірніх новин на вихідні була показана стрічка під назвою: «Назад у 90-ті? Довіра, яка луснула». Творці стрічки звинувачують банк Бабарика у нападі на бізнес своїх ділових співрозмовників.

Відео містить розмови з бізнесменами з різних регіонів Білорусі (Гомельської, Могильовської, Вітебської областей та Мінська), які розповідають, як «Белгазпромбанк», чиїм головою був Бабарико, зробив їх банкрутами та захопив їхній бізнес за борги.

0,04% – стільки номінантів від ініціативи «Чесні люди» змогли потрапити до складу виборчих комісій

Члени ініціативи «Чесні люди» збиралися увійти до виборчих комісій, щоб на власні очі побачити, як проходять вибори в Білорусі. Загалом у рамках ініціативи 2 192 людей подали підписи за своє висування членами комісій. Лише 5 із них були долучені до складу виборчих комісій. Основною причиною відмови є «відсутність досвіду роботи на виборах».

19 – стільки людей опинилися за ґратами у справі «Про масові заворушення»

У кримінальній справі щодо організації чи активної участі в групових діях, які грубо порушують громадський порядок, уже 19 фігурантів. Серед них – блогери, модератори соціальних мереж, політики, активісти.

90 – стільки днів арешту присудили політику Павлові Северинцю

Опозиційного політика, співголову Білоруської християнської демократії Павла Северинця затримали 7 червня по дорозі додому, коли він повертався з виборчого пікету. У нього залишилася ще невідбута «доба» за грудневі протести проти інтеграції з Росією. Поки що суд дав Павлу Северинцеві загалом 90 днів адміністративного арешту. Але складених протоколів, на думку правозахисників, може вистачити на 105 днів.​

Северинець провів 10 днів у карцері, а на одному з судів Павло заявив, що змушений був на знак протесту проти нестерпних умов утримання порізати собі руку.

Як катують у Білорусі – відео Білоруської служби Радіо Свобода:

Білоруська правозахисна спільнота визнала Павла Северинця політичним в’язнем.

Правозахисники вимагають не лише звільнення Северинця та інших політичних в’язнів, а й перевірок та покарання осіб, відповідальних за катування заарештованих.

Заява була підписана правозахисним центром «Весна», Білоруським Гельсінським комітетом, «Білоруською асоціацією журналістів», «Білоруським документаційним центром», Управлінням з прав людей з інвалідністю, Lawtrend, «Правова ініціатива».

112 тисяч – стільки доларів зібрали білоруси на підтримку затриманих

У рамках ініціативи «Допомога» на підтримку всіх засуджених та затриманих вдалося зібрати 112 805 доларів. Це пожертви від місцевих та закордонних білорусів на підтримку репресованих та їхніх сімей.

6 – стільки місць визначила мінська влада для передвиборної агітації

Міськвиконком Мінська визначив лише 6 місць, на яких дозволено проводити агітацію під час виборчої кампанії.

Це віддалені від центру майданчики та площі. У Гродні їм дозволили агітувати в двох парках далеко від центру, у Гомелі та Вітебську – на трьох безлюдних ділянках, у Могильові та Бресті – на двох ділянках, віддалених від центру.

На президентських виборах 2015 року можна було проводити агітацію майже скрізь, за винятком місць, розташованих поруч із адміністративними будівлями.

6 – стільки кандидатів на ранок 14 липня

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. На ранок 14 липня у них беруть участь шість кандидатів. Крім чинного президента Олександра Лукашенка, це:

Віктор Бабарико , заарештований екс-глава «Белгазпромбанку»;

, заарештований екс-глава «Белгазпромбанку»; Світлана Тихановська , дружина заарештованого відеоблогера Сергія Тихановського;

, дружина заарештованого відеоблогера Сергія Тихановського; Анна Канопацька , колишня членкиня палати представників парламенту Білорусі;

, колишня членкиня палати представників парламенту Білорусі; Андрій Дмитрієв , співголова громадського об’єднання «Говори правду»;

, співголова громадського об’єднання «Говори правду»; Сергій Черечень, голова білоруської соціал-демократичної партії «Громада».

Лише один із кандидатів у президенти фактично розпочав активну кампанію за допомогою державних ЗМІ, а також ресурсу виконавчої «вертикалі» – це чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Українці підтримують опозиційних кандидатів у Білорусі

У суботу 11 липня білоруські та українські активісти пікетували посольство Білорусі в Україні, вимагаючи припинити політичні репресії та звільнити затриманих під час виборчої кампанії. Активісти вийшли на пікет під біло-червоно-білими та державними українськими прапорами. Вони також тримали плакати зі словами «Свободу політв'язням!», «Свободу Білорусі!».

«Тільки перші вибори в Білорусі в 1994 році були демократичними, коли Лукашенко прийшов до влади. Згодом білоруський народ не мав можливості обирати владу», – розповів один із організаторів акції, співголова Руху солідарності «Разом» В’ячеслав Сивчик та подякував українцям за підтримку та солідарність.

За останні кілька тижнів у Києві відбулися три акції солідарності з Білоруссю. 3 липня, коли Білорусь відзначала День незалежності, близько 20 депутатів у Верховній Раді України утворили міжфракційне об’єднання «За демократичну Білорусь», пізніше громадські активісти оголосили про створення Білоруського інформаційного центру, який очолює український письменник Олександр Ірванець.