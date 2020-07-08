Білорусь: опозиціонеру Северинцю дали п’ятий 15-денний термін за ґратами

Радянський районний суд Мінська 8 липня присудив співголові незареєстрованої опозиційної «Білоруської Християнсько-демократичної партії» Павлові Северинцю 15 діб арешту, це вже п’яте поспіль подібне рішення за нібито заклики до участі в несанкціонованій акції 7 червня.

Северинець, який взяв участь у слуханні по скайпу зі слідчого ізолятора в Мінську, відкинув звинувачення, зазначивши, що його вже засудили до 15 діб позбавлення волі за участь в цьому мітингу, а також отримання ним ще трьох 15-денних термінів за участь в інших мітингах.

Северинець також заявив, що акція біля мінського ринку «Комаровський» 7 червня була організована ініціативними групами, що підтримують вісім потенційних кандидатів в президенти, а це допустимо конституцією під час виборчої кампанії, – вказав він.

Павло Северинець – один з десятків активістів і політиків, затриманих в Мінську та іншим містах по всій країні під час мітингів 8 червня, коли сотні демонстрантів збирали підписи, необхідні для реєстрації альтернативних кандидатів у президенти на виборах, запланованих на 9 серпня.

На тлі мітингів опозиції президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі не буде революції на кшталт українського Майдану.

В ООН нещодавно закликали уряд Білорусі відмовитися від «політики довільних арештів, насильства і залякування» щодо політичних активістів, правозахисників, журналістів і блогерів напередодні президентських виборів.

Комітет із захисту журналістів також закликав офіційний Мінськ звільнити всіх журналістів, які нині перебувають під вартою, і «дозволити пресі висвітлювати майбутні вибори в країні без страху судового переслідування».