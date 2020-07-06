Білоруського опозиціонера Северинця тримають у карцері – Amnesty International

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що співголову партії «Білоруська християнська демократія» Павла Северинця тримають у карцері, і оголосила акцію термінової допомоги зі звільнення опозиціонера.

Правозахисники повідомляють, що Северинцеві не дають зустрітися з адвокатом.

«Із достовірних джерел нам стало відомо про жорстоке поводження під вартою з ветераном білоруської опозиції Павлом Северинцем, якого заарештували 7 червня. Павло Северинець – в’язень сумління, якого слід негайно звільнити без жодних умов, а доти гарантувати його безпеку і недоторканність. Приєднуйтесь до нашої акції термінової допомоги, щоб домогтися його звільнення», – йдеться в повідомленні на сайті організації.

Amnesty International закликає надсилати листи з вимогами звільнити Северинця на адресу генерального прокурора Білорусі Олександра Канюка. Для цього на сайті розміщений зразок листа, яким можна скористатися, скачавши PDF-файл, написати звернення можна і у вільній формі.

Організація звертається до влади Білорусі із закликом «негайно припинити ескалацію атак на права людини, звільнити всіх утримуваних під вартою виключно за мирне користування правами, а також притягнути до відповідальності всіх винних у порушеннях прав людини».

Павла Северинця затримали 7 червня в Мінську на пікеті у підтримку претендентів на статус кандидата в президенти Білорусі. Опозиціонер прийшов на мінський пікет прямо з речами – на випадок арешту. Він закликав підтримати заарештованого блогера Сергія Тихановського, політика Миколу Статкевича, а також виходити на вулиці щонеділі навіть після закінчення збору підписів.

Спочатку Северинцю призначили 15 діб арешту, потім щодо нього склали два аналогічних протоколи. Суд 18 червня призначив опозиціонеру ще 15 діб адміністративного арешту.