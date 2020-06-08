У Білорусі суд дав 15 діб ув’язнення опозиційному політику Северинцю

Співголову незареєстрованої опозиційної «Білоруської християнсько-демократичної партії» Павла Северинця засудили до 15 діб за ґратами через мітинги у столиці Білорусі Мінську на підтримку незалежних кандидатів у президенти на запланованих у серпні виборах.

Фрунзенський районний суд Мінська 8 червня визнав Северинця винним в участі в несанкціонованій публічній акції і засудив його до 10 днів тюремного ув’язнення, а також дав політику ще п’ять днів за непокору поліції під час демонстрацій.

Северинець не визнав себе винним і назвав незаконним позбавлення його волі, підкресливши, що мітинг біля Комаровського ринку в Мінську 7 червня був організований ініціативними групами, що підтримують 8 потенційних кандидатів у президенти.

Северинець – один з десятків активістів і політиків, які були затримані в Мінську та інших містах по всій Білорусі під час мітингів, в перебігу яких сотні демонстрантів збирали підписи, необхідні для реєстрації альтернативних кандидатів у президенти на виборах 9 серпня.

Потенційні кандидати повинні отримати 100 тисяч підписів для розгляду в якості кандидата.

Суд над Северинцем став лише одним із багатьох, викликаних протестами у вихідні.

Правозахисний центр «Весна» повідомив, що до адміністративної відповідальності 8 червня були притягнуті близько 40 активістів і політиків у Мінську та інших білоруських містах. Троє активістів у Мінську через участь у несанкціонованій акції отримали від 14 до 20 днів арешту, ще один у Вітебську – 5 днів. Також на одну з вітебських активісток наклали штраф, повідомили правозахисники.

Минулого місяця міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch попередила, що білоруська влада посилила репресії проти учасників протесту, опозиційних блогерів, журналістів та інших критиків уряду, вдавшись до «нової хвилі довільних арештів» перед виборами.

24 травня понад 1000 демонстрантів у Мінську протестували проти ще одного терміну Олександра Лукашенка, який перебуває при владі в Білорусі понад 25 років.

Білорусь стала об’єктом санкцій США і ЄС через свою репутацією з порушенням прав та свобод, і відсутністю чесних виборів. Втім Білорусь і Захід останнім часом намагаються налагодити зв’язки, щоб зменшити вплив Росії на країну.