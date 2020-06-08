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08 червня 2020, Київ 20:09
Фотогалереї

Білоруського опозиційного політика в Мінську затримали невідомі чоловіки – фото

Білоруського опозиційного політика Павла Северинця затримали кілька невідомих чоловіків після мітингу в Мінську 7 червня. Прихильники його Білоруської християнсько-демократичної партії провели тригодинну демонстрацію, яку вони назвали «народним пікетом за свободу і солідарність». Северинець був серед щонайменше шести кандидатів у президенти, які збирали підписи на міському ринку «Комаровка». Потенційним кандидатам необхідно отримати 100 тисяч підписів, щоби проголосувати проти авторитарного президента країни Олександра Лукашенка, який керує Білоруссю з 1994 року і домагається шостого терміну за результатами голосування, що відбудеться 9 серпня.
Люди з масками на обличчях відвідують акцію біля ринку &laquo;Комаровка&raquo; в Мінську 7 червня. Мітинг організували активісти для збору підписів на підтримку опозиційних кандидатів на президентських виборах &nbsp; &nbsp;
1 Люди з масками на обличчях відвідують акцію біля ринку «Комаровка» в Мінську 7 червня. Мітинг організували активісти для збору підписів на підтримку опозиційних кандидатів на президентських виборах
 
 
Жінки збирають підписи за альтернативних кандидатів у Мінську напередодні білоруських президентських виборів у серпні &nbsp;
2 Жінки збирають підписи за альтернативних кандидатів у Мінську напередодні білоруських президентських виборів у серпні
 
Білоруси годинами стояли в черзі, щоби залишити свої підписи за опозиційних кандидатів&nbsp;
3 Білоруси годинами стояли в черзі, щоби залишити свої підписи за опозиційних кандидатів 
Білоруський опозиційний політик Павло Северинець, співголова Білоруської християнсько-демократичної партії, був серед щонайменше шести кандидатів у президенти, які збирали підписи 7 червня. Северинця затримали після мітингу &nbsp;
4 Білоруський опозиційний політик Павло Северинець, співголова Білоруської християнсько-демократичної партії, був серед щонайменше шести кандидатів у президенти, які збирали підписи 7 червня. Северинця затримали після мітингу
 
Люди додають свої підписи на підтримку кандидата в президенти Валерія Цепкала під час мітингу біля ринку &laquo;Комаровка&raquo; 7 червня &nbsp;
5 Люди додають свої підписи на підтримку кандидата в президенти Валерія Цепкала під час мітингу біля ринку «Комаровка» 7 червня
 
Білоруси стоять у черзі, аби залишити підписи на підтримку опозиційних кандидатів
6 Білоруси стоять у черзі, аби залишити підписи на підтримку опозиційних кандидатів
Протестувальниця на мітингу 7 червня в Мінську тримає портрет чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка з написом: &laquo;Зупиніть злочинця&raquo; &nbsp;
7 Протестувальниця на мітингу 7 червня в Мінську тримає портрет чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка з написом: «Зупиніть злочинця»
 
Учасники мітингу тримають біло-червоно-білий прапор прихильників опозиції під час мітингу 7 червня
8 Учасники мітингу тримають біло-червоно-білий прапор прихильників опозиції під час мітингу 7 червня
Прихильниця опозиції в захисній масці для обличчя відвідує мітинг у Мінську
9 Прихильниця опозиції в захисній масці для обличчя відвідує мітинг у Мінську
Мітинги та акції опозиції розпочалися більше ніж місяць тому, тоді президент Лукашенко розпорядився про арешти, в тому числі двох основних лідерів опозиції, і звільнив уряд &nbsp;
10 Мітинги та акції опозиції розпочалися більше ніж місяць тому, тоді президент Лукашенко розпорядився про арешти, в тому числі двох основних лідерів опозиції, і звільнив уряд
 
Прихильники опозиції залишають свої підписи на підтримку потенційних кандидатів у президенти
11 Прихильники опозиції залишають свої підписи на підтримку потенційних кандидатів у президенти
Прихильники опозиції перед капцем, що став символом протестного руху. За словами лідерів протесту, чинний президент являє собою таргана, а взуття &ndash; це зброя для того, щоб &laquo;розчавити&raquo; його &nbsp;
12 Прихильники опозиції перед капцем, що став символом протестного руху.
За словами лідерів протесту, чинний президент являє собою таргана, а взуття – це зброя для того, щоб «розчавити» його
 
Під час мітингу в Мінську поліцейський спостерігає за прихильниками опозиції
13 Під час мітингу в Мінську поліцейський спостерігає за прихильниками опозиції
Жінки обговорюють, якого кандидата від опозиції підтримати на майбутніх президентських виборах
14 Жінки обговорюють, якого кандидата від опозиції підтримати на майбутніх президентських виборах
Мітингувальник махає старим білоруським прапором у Мінську під час збору підписів &nbsp;
15 Мітингувальник махає старим білоруським прапором у Мінську під час збору підписів
 
Северинець прямує додому з мітингу, за ним дружина та син, а також деякі прихильники
16 Северинець прямує додому з мітингу, за ним дружина та син, а також деякі прихильники
Кореспондент Білоруської редакції Радіо Свобода став свідком, як невідомі чоловіки напали на Северинця біля його будинку та затягнули його у фургон. Прихильники опозиційного політика намагалися захистити його &nbsp;
17 Кореспондент Білоруської редакції Радіо Свобода став свідком, як невідомі чоловіки напали на Северинця біля його будинку та затягнули його у фургон. Прихильники опозиційного політика намагалися захистити його
 
Невідомі чоловіки застосовують силу проти прихильника Северинця
18 Невідомі чоловіки застосовують силу проти прихильника Северинця
Прихильники Северинця намагаються не допустити, щоб опозиційного політика забрали невідомі чоловіки &nbsp;
19 Прихильники Северинця намагаються не допустити, щоб опозиційного політика забрали невідомі чоловіки
 
Прибічник Северинця намагався зупинити автомобіль, на якому невідомі забирали політика
20 Прибічник Северинця намагався зупинити автомобіль, на якому невідомі забирали політика

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