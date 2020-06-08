Білоруського опозиційного політика в Мінську затримали невідомі чоловіки – фото

Білоруського опозиційного політика Павла Северинця затримали кілька невідомих чоловіків після мітингу в Мінську 7 червня. Прихильники його Білоруської християнсько-демократичної партії провели тригодинну демонстрацію, яку вони назвали «народним пікетом за свободу і солідарність». Северинець був серед щонайменше шести кандидатів у президенти, які збирали підписи на міському ринку «Комаровка». Потенційним кандидатам необхідно отримати 100 тисяч підписів, щоби проголосувати проти авторитарного президента країни Олександра Лукашенка, який керує Білоруссю з 1994 року і домагається шостого терміну за результатами голосування, що відбудеться 9 серпня.

