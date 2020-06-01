Президентська кампанія у Білорусі: арешти, підписи, «нежіноча Конституція» і заяви Лукашенка

У Білорусі влада вдається до тиску й заходів із нейтралізації політичних опонентів перед запланованими на 9 серпня президентськими виборами. Це вже будуть шості вибори, на яких балотуватиметься незмінний президент незалежної Білорусі Олександр Лукашенко. Які особливості має білоруська президентська виборча кампанія-2020?

На тлі масових мітингів опозиції, президент Олександр Лукашенко відкрито попередив, що в Білорусі не буде «Майдану». Він конкретно вжив слово «Майдан», яке стало символом антиурядових проєвропейських протестів на пострадянському просторі – насамперед під час Революції Гідності в Україні в 2013-14 роках.

Під час зустрічі з головою КДБ Білорусі Валерієм Вакульчуком, Лукашенко сказав, що протести цих вихідних були організовані «іноземними силами», і звинувативши демонстрантів, що вони є «вітрами, які з різних боків дмуть на нашу білоруську землю».

«Вони хочуть організувати маленький Майдан перед або під час президентських виборів… Я хочу на цій зустрічі попередити вас і всіх, хто мене слухає зараз, всіх цих «майданутих»… Не буде Майданів в Білорусі», – сказав Лукашенко.

У притаманному йому стилі, Лукашенко натякнув, що акції протесту становлять загрозу суверенітету та незалежності Білорусі, які «мають бути захищені армією, КДБ та всім народом».

У неділю провідного опозиційного політика Миколу Статкевича було затримано коли він намагався дістатися на мітинг опозиції на Комаровському ринку в Мінську. Статкевич колись був опозиційним кандидатом на білоруських виборах (в 2010 році), але нині його кандидатуру не зареєстрували перед цьогорічними серпневими виборами.

Статкевича затримали на шляху до опозиційного мітингу, на який зібралося пару тисяч людей – вони висловлювали протест проти затримання відомого опозиційного відеоблогера Сергія Цихановського.

Цихановського недавно кинули за ґрати через організацію «несанкціонованого масового зібрання» і його кандидатуру не зареєстрував ЦВК Білорусі, не давши можливості ініціативним групам збирати підписи.

Щоб бути офіційно зареєстрованим кандидатом у президенти, треба зібрати 100 тисяч підписів.

Кілька фактів про білоруські вибори:

Шості в історії незалежної Білорусі

Відбудуться 9 серпня 2020 року;

65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже маже 26 років;

Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки);

Лукашенко не бачить потреби перенести вибори через пандемію COVID-19;

ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп із збору підписів із 55 заявок

Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів.

Вдалося зареєструвати групу підтримки лише опозиціонеру Володимиру Непомнящих.

Блогер и автор YouTube каналу «Країна для життя» Сергію Цихановському ЦВК відмовив у реєстрації ініціативної групи, бо він відбував 15 діб арешту і не міг особисто подати документи.

Тоді до ЦВК з проханням зареєструвати свою ініціативну групу звернулась дружина Цихановського – Світлана.

29 травня на передвиборчому пікеті прихильників Світлани Цихановської був затриманих її чоловік и ще дев’ятеро осіб. Лукашенко говорив про затримання і його подробиці за… чотири години до самого затримання.

Як помітив оглядач Білоруської службі Радіо Свобода Віталій Циганков, за опозиціонерів ставлять підписи люди в захисних масках, які таким чином – носячи маски в час коронавірусу – висловлюють протест проти Олександра Лукашенка, який легковажить пандемією, вважаючи коронавірус чимось несерйозним.

«Нежіноча Конституція»

Олександр Лукашенко піддає критиці подружжя Цихановських, зокрема заявивши, що конституція Білоруси писалась «не під жінку».

«І все вуха стирчать у цієї людини (Сергія Цихановського)… Він навіть не кандидат у президенти, за дружину турбується. Розуміє, що за дружину ніхто не проголосує в Білорусі… У нас Конституція не під жінку. В ще нас суспільство не визріло до того, аби голосувати за жінку. Бо у нас, згідно з Конституцією, президент має міцну владу», – сказав Лукашенко 28 травня.

Він додав, що Білорусь «не Литва», маючи не увазі, що там донедавна президентом була жінка – Далія Грибаускайте, яка, як сказав Лукашенко, була президентом в парламентській республіці.

«У нас – ні. Президентом буде мужик, я в цьому абсолютно переконаний» – додав Лукашенко.

Із 15 людей, ініціативним групам підтримки яких дозволено збирати підписи, чотири – жінки, включно зі Світланою Цихановською.

Як підмітив політичний оглядач Білоруської редакції Радіо Свобода Валерій Карбалевич, Лукашенко вдався до тактики нападів на опонентів замість того, аби похвалитися що він зробив за понад два з половиною десятиліття беззмінного перебування при влади.

Лукашенко надсилає всім сигнал, що владу він нікому не віддасть

«(Тактика Лукашенка) – це насамперед «опускання», зневажання усіх опонентів. Замість того, аби показати який він хороший (але тут важко щось нове сказати), ставка робиться на те, аби облити брудом усіх конкурентів. Лукашенко завжди це робить із задоволенням, зі смаком, навіть талановито. Він не приховує, що таке йому подобається», – зазначив Карбалевич.

На думку оглядача, Лукашенко «відкритим текстом надсилає всім (суспільству, номенклатурі, опозиції) сигнал, що свою владу він нікому не віддасть», а саму кампанію почав із затримання опонентів.

«Російська карта»

Минулого місяця міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch попередила, що білоруська влада активізувала наступ на опозицію, блогерів, журналістів та інших критиків, що вилилось в «нову хвилю свавільних арештів» перед виборами.

24 травня понад тисяча людей зібрались на акцію протесту в Мінську, виловлюючи незгоду з новим президентським терміном Олександра Лукашенка. Це була одна з найчисельніших акцій опозиції, в країні з 9-мільйонним населенням і за відсутності повноцінної демократичної системи.

Білорусь підпала під санкції США та ЄС через незадовільний стан з правами людини і несправедливі вибори, але Білорусь та Захід останнім часом нагамаються налагодити відносини аби зменшити важелі впливу Росії на Білорусь – зокрема в енергетиці.

Вперше Лукашенко так відкрито розігрує «кремлівську карту», виставляючи себе оборонцем білоруської незалежності від підступної Росії

Як зауважує оглядач Валерій Карбалевич, на цих виборах Лукашенко почав розігрувати «російську карту» – але у новаторський для себе спосіб, звинувачуючи в проросійськості своїх опонентів.

«Була й певна новація. Лукашенко відкритим текстом назвав (блогера) Сергія Цихановського і (банкіра) Віктора Бабарику проросійськими кандидатами. Вперше він так відкрито розігрує «кремлівську карту», виставляючи себе оборонцем білоруської незалежності від підступної Росії, – зазначає Карбалевич. – Таке позиціонування очікувалось. Але, можливо, не в такому неприхованому вигляді».

А на думку Віталія Циганкова, вже ці вибори мають певну інтригу через два фактори – падіння популярності Лукашенка та економічні проблеми. Циганков зауважує: «І тепер, як мені здається, ця кампанія вже дуже відрізняється від усіх попередніх».