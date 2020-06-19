Кампанія страху та погроз: як проходить президентська гонка в Білорусі

Головний конкурент Олександра Лукашенка – у СІЗО, нерухомість його сім'ї та виборчий фонд заарештовані, а виборчкоми відмовляються приймати підписні листи на його підтримку. У відповідь на це жителі Білорусі 19 червня вийшли на пікет, який розтягнувся на кілометри та тривав близько семи годин. Як проходять президентські виборчі перегони в Білорусі, які правозахисники вже назвали безпрецедентними за рівнем загроз і страху?

За кілька годин до того, як на масовий пікет в центрі Мінська, який відбувся 18 червня, вийшли тисячі людей, в будинках політика та банкіра Віктора Бабарика та його сина Едуарда пройшла серія обшуків. До цього стало відомо, що нерухомість їхньої родини, а також виборчий фонд заарештовані в рамках розслідування кримінальної справи щодо махінацій в «Белгазпромбанку» – фінансовій установі, яку нинішній білоруський опозиціонер очолював протягом останніх 20 років.

Слідство у справі Бабарика веде Комітет держбезпеки Білорусі, повідомили журналістам телеканалу «Настоящее время» адвокати політика. 19 червня він був допитаний як підозрюваний та поміщений в слідчий ізолятор. Які саме обвинувачення інкримінують Бабарику, журналістам з'ясувати не вдалося – адвокатів змусили дати підписку про нерозголошення подробиць кримінальної справи.

«Він бадьорий, чув підтримку людей. Він обурений незаконністю свого затримання і відсутністю будь-яких підстав для цього», – повідомили адвокати Бабарика Білоруській службі Радіо Свобода.

Чи приймуть нові підписи?

До того моменту, як проти Віктора Бабарикоа було висунуто обвинувачення, штаб на його підтримку, який очолює його син Едуард, який також опинився за ґратами, вже подав у білоруський виборчком 200 тисяч підписів, яких повинно вистачити для того, щоб Бабарика зареєстрували кандидатом у президенти. Однак представники ініціативної групи заявляють, що зібрали понад 400 тисяч підписів і мають намір передати їх в електоральне відомство.

Однак зробити це буде неможливо, кажуть експерти в інтерв'ю Білоруській службі Радіо Свобода. Принаймні до того моменту, поки Бабарико та його син одночасно перебувають в ув'язненні. Згідно з білоруським законодавством, здати підписи може або кандидат особисто, або голова його виборчого штабу.

19 червня активісти штабу Бабарика намагалися передати в районну комісію чергову партію підписних листів, однак там прийняти їх відмовились.

Втім, на думку голови білоруського ЦВК Лідії Ярмошиної, навіть перебуваючи в СІЗО Віктор Бабарико може підписати генеральне доручення. І ця особа, яка там буде вказана, зможе здавати підписи в виборчком без участі кандидата або голови виборчого штабу.

Таким чином, сказала Ярмошина Радіо Свобода, пасивне виборче право Бабарика не обмежене.

«У них все одно вже підписів під 200 тисяч. Тобто на результати реєстрації [складність зі здачею нових підписів] вплинути не може», – резюмувала Ярмошина.

Ляльководи із «Газпрому»?

Всього у справі про махінації в «Белгазпромбанку» було заарештовано близько 20 осіб. Частина з них так чи інакше мали зв'язки з передвиборчою кампанією Бабарика.

Білоруські офіційні особи вже заявили, що за цими злочинами «стояли ляльководи» або «з Газпрому» (російська держкорпорація, яка володіє банком – ред.), або «може бути, ще вище», – сказав Іван Тертель – голова білоруського Комітету держконтролю – наглядового відомства, що проводило перевірки в «Белгазпромбанку».

На таку заяву практично відразу відреагував Кремль. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заочно запропонував білоруській владі аргументувати свої звинувачення. Він додав, що захист російських компаній, що працюють за кордоном, є пріоритетним напрямком у російській зовнішній політиці.

Нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко також прокоментував справу, порушену проти свого потенційного конкурента. Він сказав, що представники приватних компаній «загралися в політику», замість того щоб розвивати в країні бізнес. Президент додав, що стежить за справою та пообіцяв «залізобетонно розібратися» в ній.

Однак далі Лукашенко назвав співробітників «Белгазпромбанка» злодюгами та шахраями й закликав людей «не робити з них героїв».

«Я вже говорив: ні в'язнями сумління вони не стануть, ні пухнастими й білими теж не будуть», – цитує Лукашенка Білоруська служба Радіо Свобода.

Втім, відразу дев'ять правозахисних організацій Білорусі вже випустили спільну заяву, в якій визнали Віктора Бабарика та інших людей, заарештованих за справою «Белгазпромбанку» політичними в'язнями. Звільнити їх закликали також Європейський союз та Сполучені Штати.

Пішов на вибори – опинився у в'язниці

На думку білоруських правозахисників, поточна президентська гонка сповнена атмосфери страху, погроз та залякування. Крім згаданого Віктора Бабарика, у в'язниці опинилися й інші представники опозиції: ютуб-блогер Сергій Тихановський, політики Микола Статкевич та Павло Северинець, активістка Ольга Ніколайчик та інші.

Більшість затриманих звинувачуються за адміністративними статтями, лише Сергій Тихановський став фігурантом кримінальної справи відразу за двома епізодами. Його звинувачують у застосуванні насильства щодо співробітників поліції, а також у перешкоджанні виборчому процесу.

Дружина Сергія Тихановського Світлана, після його арешту, також зареєструвала ініціативну групу зі збору підписів. Зараз вона заявляє про погрози на свою адресу та на адресу своїх дітей.

Незважаючи на це, Світлана Тихановська стверджує, що не має наміру припиняти політичну кампанію і продовжить домагатися реєстрації на виборах.

Для того, щоб стати кандидатом у президенти Білорусі, цій особі необхідно зібрати як мінімум 100 тисяч підписів громадян. За інформацією ЦВК, потрібна кількість підписантів вже є у згаданих Олександра Лукашенка та Віктора Бабарики. Крім того, ще як мінімум чотири потенційних кандидати публічно заявили про те, що також переступили необхідний підписний бар'єр.

Неоднозначні рейтинги

18 червня Euronews опублікував рейтинг претендентів на посаду президента Білорусі. Згідно з цими даними, чинний президент Олександр Лукашенко не перетнув навіть 4-відсотковий бар'єр. Лідером статистики виявився Віктор Бабарико з результатом у понад 58%, за ним йде Світлана Тихановська з результатом у 20,4%.

Білоруський Інститут соціології заявив, що цей рейтинг є «фейковим», поширювався через телеграм-канали і не має ніякого стосунку ні до Інституту соціології, ні до Інституту стратегічних досліджень, який значився співавтором рейтингу.

«Актуальної інформації про рейтинги [претендентів] в Інституті немає. Дослідження призупинили в квітні», – сказав голова Інституту соціології Геннадій Коршунов Білоруській службі Радіо Свобода.

При цьому в останньому квітневому дослідженні рейтинг довіри до Лукашенка серед жителів Мінська склав 24%, а до Центральної виборчої комісії – 11%. Справжність цих цифр Коршунов підтвердив.