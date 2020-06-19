Лукашенко заявляє, що зірвав революцію в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що зірвав спробу революції в країні. Він сказав про це 19 червня, через день після арешту потенційного опонента Лукашенка на виборах президента Віктора Бабарика, що спричинив протести.

Виступаючи на засіданні уряду 19 червня, Лукашенко заявив, що сили «на Сході й Заході» намагаються дестабілізувати Білорусь, але їхні «маски були зірвані», а «маріонетки і ляльководи за кордоном» встановлені.

Віктор Бабарико протягом 20 років очолював «Білгазпромбанк», основними акціонерами якого є російські «Газпром» і «Газпромбанк».

Бабарика підозрюють у фінансових махінаціях. Сам він називає справу спробою політичного тиску.

Також був затриманий син Бабарики, який очолює його передвиборчу кампанію.

19 червня Євросоюз закликав владу Білорусі негайно відпустити Бабарика і його сина і гарантувати верховенство права в країні.

12 червня Лукашенко заявив, що доручив провести перевірку роботи банку. Чинний лідер Білорусі розкритикував Бабарика, при цьому не називаючи його імені. Після цього в банку відбулися обшуки, 15 людей були затримані.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, балотується на шостий термін.

Всього про наявність необхідного для реєстрації кандидатом числа підписів виборців заявили п’ять потенційних кандидатів.

Про погрози і провокації заявляли і Бабарико, й інші потенційні суперники Лукашенка. 17 червня рахунок Віктора Бабарика, на якому був сформований виборчий фонд, заблокували.