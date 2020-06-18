У Мінську проходить пікет на підтримку заарештованих активістів

У центрі Мінська, на проспекті Незалежності, у четвер проходить спільний пікет представників опозиційної коаліції. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що станом на 23:20, коли на проспект прибули автозаки, люди почали поступово розходитися.

Метою акції названо прагнення висловити солідарність з активістами, заарештованими під час президентської виборчої кампанії, серед них Сергій Тихановський, Павло Северинець, Микола Статкевич.

На пікеті продовжився збір підписів за альтернативних кандидатів у президенти країни, якою з 1994 року беззмінно керує Олександр Лукашенко. Зараз він балотується на шостий термін.

У четвер суд Фрунзенського району Мінська засудив співголову оргкомітету зі створення партії «Білоруська християнська демократія» Павла Северинця ще до 15 діб адміністративного арешту – за звинуваченням в участі у несанкціонованих заходах. Про це повідомив правозахисний центр «Весна». Сам активіст не визнає себе винним, наголошуючи, що він брав участь у дозволених заходах.

Президентські вибори у Білорусі призначені на 9 серпня. 21 травня розпочався збір підписів виборців для висунення кандидатів. Збір ведуть 13 ініціативних груп і 15 спочатку зареєстрованих ЦВК. Двоє претендентів з гонки вийшли. Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 5 по 14 липня.

Критики Олександра Лукашенка наголошують, що жодні білоруські вибори за останні понад 20 років не можна назвати ані вільними, ані справедливими.

18 червня стало відомо про затримання одного з претендентів на пост президента, колишнього главу «Белгазпромбанку» Віктора Бабарика. Його підозрюють у фінансових махінаціях. Сам Бабарико називає справу спробою політичного тиску.