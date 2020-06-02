Євросоюз вимагає звільнення білоруських політиків Тихановського та Статкевича

Європейські політики вимагають негайного звільнення блогера Сергія Тихановського, опозиціонера Миколи Статкевича та інших активістів, затриманих під час мирних акцій протесту. Про це білоруській редакції Радіо Свобода заявив Петер Стано, речник верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

«Останні події в Білорусі викликали серйозні питання щодо поваги влади до прав людини та основних свобод громадян», – наголосив Стано.

Речник нагадав, що з наближенням Білорусі до президентських виборів важливо, щоб влада забезпечила свободу зібрань та слова для всіх громадян. «Ми також закликаємо Білорусь своєчасно запросити спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро демократичних інститутів та прав людини), що є звичайною практикою в таких випадках», – додав він.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель планував відвідати Білорусь наприкінці квітня. Однак, як повідомило тоді ж міністерство закордонних справ Білорусі, візит Борреля був відкладений через «несприятливу епідеміологічну ситуацію».

Європейські чиновники цього рангу двічі відвідували країну за останні понад 10 років: у 2009 році, в розпал попереднього потепління відносин між Білоруссю та ЄС, тодішній голова європейської дипломатії Хав’єр Солана відвідав Мінськ, а в серпні 2014 року наступниця Солани Кетрін Ештон відвідала Мінськ для пошуку шляхів припинення збройного конфлікту на Донбасі.

У Білорусі триває кампанія зі збору підписів для висунення кандидатів на посаду президента. У переддень подання документів влада затримала блогера Сергія Тихановського, який оголосив про намір балотуватися. Замість чоловіка збір підписів розпочала його дружина. Сама процедура збирання підписів (яких для реєстрації кандидата потрібно 100 тисяч у країні з населенням менш як 10 мільйонів людей) перетворилася на неоголошену акцію протесту – тисячі білорусів у різних містах вишиковуються в кілометрові черги з дотриманням соціальної дистанції, щоб поставити підпис.

Голосування на виборах президента Білорусі має відбутися 9 серпня.