Кожні президентські вибори в Білорусі супроводжувалися емоційними заявами діючого президента Олександра Лукашенка проти його опонентів і тих, хто ризикнув протестувати на вулицях. Цього року Олександр Лукашенко почав критикувати опонентів ще на етапі збору підписів, необхідних кандидатам, а агітація в цей час за себе або проти кого-небудь заборонена законом.

«Ми точно знаємо, яку мету переслідують окремі вітрогони. Ці цілі нам зрозумілі: організувати для нас «платформу» напередодні президентських виборів або в день президентських виборів. Так вони і планували. Я хочу попередити всіх, хто нас почує, всіх цих «майданців», що в Білорусі не буде «майданів», – говорив Олександр Лукашенко уже під час нинішньої президентської кампанії.

9 червня президент Білорусі під час наради з питань діяльності державних органів системи забезпечення національної безпеки поставив перед цими органами завдання про підтримку стабільності в країні і забезпечення правопорядку.

«Ви бачили, як супердемократичні держави ставилися до протестувальників»

«Демократія демократією, але свавілля бути не повинно», – сказав Лукашенко. – І цього не буде. Ви бачили в Сполучених Штатах, у Західній Європі, як супердемократичні держави поводили себе з протестувальниками».

Основним завданням державних органів системи національної безпеки, за словами Лукашенка, є збереження стабільності в країні, забезпечення правопорядку.

«Минуло всього три тижні від початку цієї виборчої кампанії, і сьогодні ми бачимо, що не всі кандидати мають намір іти цим шляхом цивілізовано. Є ті, хто вважає, що всі засоби добрі для досягнення мети. Те, що в боротьбі за симпатії населення вони використовують тільки популістські гасла і необґрунтовані обіцянки – це нехай розбираються самі люди. Вони проаналізують, зроблять відповідні висновки. Народ розбереться», – сказав він співробітникам правоохоронних органів у вівторок.

Лукашенко лякає Україною

Президент Білорусі заявив, що не можна допускати порушення закону і послався на приклад України. «Допустити порушення закону не можна: потім нам доведеться за це дуже дорого заплатити. Ви знаєте, як подібна ситуація розвивалася в Україні. Тому закон і ще раз закон. Його треба бездоганно дотримуватися», – наголосив Лукашенко.

«Після цього вони сформують бойові загони...»

За словами Лукашенка, події розвиваються за «заздалегідь продуманим сценарієм», а в учасників є «власники з грошима». Спочатку, за його словами, представники ініціативних груп «зловживають правом на проведення пікетів, щоб послабити ситуацію і дестабілізувати її».

«Потім вони сформують команди і групи бойовиків, які, можливо, захочуть організувати бійню на площі, – каже Лукашенко. – Це те, що вони закликають людей робити. Навіщо дивуватися тут? Чому всі так дивуються: «Як відповість Лукашенко»? Відповідь буде одна, ви чудово розумієте (фраза «як Лукашенка адкажа» – пролунала білоруською, решта виступу була російською мовою – ред.) – Ми вже пройшли через це, ми не допустили розколу в суспільстві тоді, ми не допустимо цього й зараз» – додав Лукашенко.

«Суть острівця безпеки»

«Нашим людям не слід надмірно напружуватися і переживати. Ми повинні забезпечити кожній людині можливість спокійно ходити по своїй землі, а батькам, як це завжди було в усіх наших містах, – спокійно не просто ходити по землі, а з маленькими діточками за руку в будь-який час доби, і пишатися своєю країною». «У цьому суть нашого острівця безпеки, і це ми повинні зберегти, чого б нам це не коштувало», – резюмував Олександр Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років поспіль.

Кілька фактів про білоруські вибори: Шості в історії незалежної Білорусі

Відбудуться 9 серпня 2020 року;

65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже маже 26 років;

керує країною беззмінно вже маже 26 років; Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки);

Лукашенко не бачить потреби перенести вибори через пандемію COVID-19;

ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп із збору підписів із 55 заявок;

Головного опозиційного політика Миколу Статкевича , як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;

, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів; Вдалося зареєструвати групу підтримки лише опозиціонеру Володимиру Непомнящих.

«Ми готові до будь-яких вітрів»

Раніше президент Білорусі натякав на гроші з Росії для кандидатів у президенти.

«Ми знаємо, звідки дмуть вітри на нашій білоруській землі, – казав Олександр Лукашенко. – На жаль, не з тієї сторони, з якої б я хотів. Але ми готові до будь-яких вітрів», – говорив Лукашенко, додаючи також, що Конституція в Білорусі «не для жінок», натякаючи на 4 зареєстрованих кандидаток на посаду президента.

Казус Тихановського

Сергію Тихановському, якого Лукашенко характеризує як «хитрого», Слідчий комітет Білорусі 9 червня висунув офіційне звинувачення: його і вісьмох інших затриманих активістів звинувачують в «організації та підготовці акцій, які грубо порушують громадський порядок».

Довідка Сергій Тихановський – відеоблогер, автор ютуб-каналу «Країна для життя». Він оголосив про намір балотуватися у президенти Білорусі на виборах 2020 року, але його ініціативній групі ЦВК відмовила у реєстрації, а його самого затримали. Однак зареєстрували групу його дружини Світлани Тихановської, і блогер став лідером цієї групи.

«Згідно з даними слідства, 29 травня під час пікету зі збору підписів у Гродні був організований незаконний публічний захід, мітинг, під час якого були здійснені групові дії, які грубо порушують громадський порядок і поєднуються з явною непокорою законним вимогам поліції», – йдеться в заяві СК. – В результаті цих дій двоє поліцейських отримали поранення.

Сергію Тихановському і ще семи особам були висунуті звинувачення за ч. 1 ст. 342 (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок) Кримінального кодексу Білорусі, дії ще одного з них додатково кваліфікуються слідством за ст. 364 (насильство щодо співробітників міліції) Кримінального кодексу Білорусі».

Іншого білоруського опозиційного політика Павла Северинця затримали кілька невідомих чоловіків після мітингу в Мінську 7 червня. Прихильники його Білоруської християнсько-демократичної партії провели тригодинну демонстрацію, яку вони назвали «народним пікетом за свободу і солідарність». Северинець був серед щонайменше шести кандидатів у президенти, які збирали підписи на мінському ринку «Комаровка».

Двох інших кандидатів, яких у білоруських онлайн-опитуваннях називають найбільш впливовими – Лукашенко охарактеризував так: Валерій Цепкало виявився «хитрим», а Віктору Бабарику глава держави порадив «подумати, де він буде працювати після виборів».

Цепкало і Бабарико

Оглядачі Білоруської редакції Радіо Свобода також спробували охарактеризувати цих двох найвпливовіших кандидатів.

За словами Віталія Циганкова, Цепкала багато хто критикує за те, що він багато говорить про реформи, наводячи як приклад Сінгапур, Китай, Гонконг. «Він просто говорить про сучасні речі, про сучасний електронний уряд тощо» – зауважує оглядач.

Натомість Сергій Наумчик звертає увагу на електорат Лукашенка, який сприймав лише «чарку і шкварку» і не цінував свободу, якому хотілося повернутися до старих часів. Він за ці «чарку і шкварку» й проголосував і уже 26 років поспіль не має свободи. І тепер ті, хто підписується за Тихановську, хочуть свободи. І Бабарико, і Цепкало також говорять про свободу», – зазначає експерт.

На його думку, якщо проаналізувати програми та виступи Бабарика та Цепкала, то це радше виступи лідерів партій чи громадських рухів на виборах до парламенту, а не виступи кандидатів на роль глави держави. «Загалом нюанси програми важливі для невеликої кількості людей, для основної ж маси вони особливого значення не мають» – вважає Наумчик.

Юрій Дракахруст звертає увагу на ще одну особливість: обидва кандидати – і Бабарико, і Цепкало «вперто ухиляються від відповідей на питання ідентичності – чий Крим, який прапор, Європа чи Росія, як ви ставитесь до Путіна?»

Експерт не пригадує, «щоб Зеленський під час виборчої кампанії особливо лаяв Путіна. Пашинян узагалі не чіпав Путіна. Бабарико пояснює своє ставлення до певних тем тим, що вони роз’єднують суспільство, а він хоче об’єднувати. Але чи об’єднує ця невизначеність?» – зауважує Дракахруст.

Якого кольору прапор Білорусі?

Віталій Циганков зауважує, що 70 відсотків на запитання, який колір у державного прапору Білорусі, відповідають, що червоно-зелений. Багато людей просто не знають історії, не знають про біло-червоно-білий прапор. «Для багатьох було шоком, як білоруси відреагували на події в Криму та на Донбасі. 50-60% білорусів підтримували позицію Росії», – каже він.

Говорячи про Цепкала, Циганков «дуже сумнівається, що біло-червоно-білий прапор – це його прапор, що Європейський союз – це його союз, на відміну від союзу з Росією. Тут і бажання зібрати найбільше голосів, і особисті міркування, і небажання цькувати Росію».

Можливо, припускає Циганков, Бабарико має знаки того, що Росія його підтримає? «Я гадаю, що без цих знаків він не пішов би у кампанію так раптово» – резюмує оглядач Білоруської редакції Радіо Свобода.

«Лукашенко більше не зможе бути «бацькою» для «дітей-електорату»

Інший оглядач Радіо Свобода – Северин Кв’ятковський каже, що «російська загроза» буде висіти в повітрі доти, поки Росія існує як імперія. «Але якщо говорити про «російську загрозу» у 2020 році, то все залежить від народу. Наскільки ми, білоруси, не будемо чи не дозволимо маніпулювати нашою країною» – каже він.

За словами Кв’ятковського, Лукашенко більше не зможе бути «бацькою» для «дітей-електорату». Принаймні, «суворим, але справедливим». Та й того відданого електорату вже майже не залишилося, судячи з різноманітності публіки в чергах поставити підпис «за» альтернативних кандидатів (а фактично проти Лукашенка).

«Російська загроза», при всій своїй імовірності, залишається гіпотетичною, вважає оглядач, «а Лукашенко як начальник втомив величезну кількість людей уже тут і тепер», підсумовує він.

«Сценарій Росії: послабити Лукашенка. У Заходу сценарію немає»

Ці вибори можуть стати ареною геополітичного протистояння, зауважує білоруський оглядач і медіаексперт Франак Вячорка. Але, схоже, сьогодні ні Захід, ні Москва особливо не переймаються цим – каже він. «Незважаючи на заяви, міжнародна увага до цьогорічних виборів низька. На кожних виборах говорять про те, що Росія може спробувати реалізувати кримський або донбаський сценарій. Але кожного разу цього не відбувається, Росія не має ані відповідної сили, ані підтримки для реалізації такого сценарію, – вважає Вячорка. – У Росії простий сценарій цих виборів: максимально послабити Лукашенка для майбутніх переговорів , але утримати його при владі. У Заходу взагалі немає ніякої стратегії».

Водночас Петер Стано, речник верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки заявив 9 червня, що проведення президентських виборів у цьому році матиме вирішальний вплив на подальший розвиток відносин між ЄС і Білоруссю.