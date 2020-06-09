Білорусь: блогер Тихановський, який прагнув конкурувати з Лукашенком, може отримати 3 роки за ґратами

Затриманий білоруський відеоблогер Сергій Тихановський, який прагнув узяти участь у президентських виборах у серпні, може отримати до трьох років за ґратами за організацію мітингів.

Білоруський слідчий комітет заявив 9 червня в Telegram, що Тихановському та ще семи особам висунуті звинувачення «в організації та підготовці акцій, які брутально порушили громадський порядок» у місті Гродно 29 травня. Того дня активісти прагнули провести мітинги для збору підписів за потенційних незалежних кандидатів у президенти.

Одного з затриманих разом із Тихановським також звинувачують у нападі на двох працівників правоохоронних органів, цій людині загрожує до шести років позбавлення волі.

Тихановський мав бути звільнений із в’язниці 8 червня після закінчення 10-денного ув’язнення за участь у несанкціонованій акції 29 травня. Його не звільнили, і міська влада заявила, що пізніше пояснить, чому він залишився під вартою.

Тихановський є власником популярного YouTube-каналу під назвою «Країна для життя», який кидає виклик білоруській владі.

15 травня Центральна виборча комісія Білорусі відхилила реєстраційні документи Тихановського на президентські вибори, заплановані на 9 серпня.