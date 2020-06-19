Протести у Білорусі: поліція затримує активістів (фоторепортаж)

Етап збору підписів для потенційних кандидатів у президенти Білорусі закінчується 19 червня. Кандидати в президенти закликали людей виходити на виборчі пікети та ставити свої підписи. Під час одного з «ланцюгів солідарності» з опозицією та ув'язненими владою опозиціонерами були затримані кореспондентка Радіо Свобода Александра Динько та відеооператор Андрій Рабчик. Як в різних містах Білорусі відбувалися акції в умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19, дивіться у фоторепортажі наших колег із Білоруської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.
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