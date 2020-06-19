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20 червня 2020, Київ 00:56
Фотогалереї

Протести у Білорусі: поліція затримує активістів (фоторепортаж)

Етап збору підписів для потенційних кандидатів у президенти Білорусі закінчується 19 червня. Кандидати в президенти закликали людей виходити на виборчі пікети та ставити свої підписи. Під час одного з «ланцюгів солідарності» з опозицією та ув'язненими владою опозиціонерами були затримані кореспондентка Радіо Свобода Александра Динько та відеооператор Андрій Рабчик. Як в різних містах Білорусі відбувалися акції в умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19, дивіться у фоторепортажі наших колег із Білоруської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.​
Затримання в ланцюзі солідарності у Мінську
1 Затримання в ланцюзі солідарності у Мінську
Так розпочинався ланцюг солідарності із затриманими в Білорусі. Мінськ
2 Так розпочинався ланцюг солідарності із затриманими в Білорусі. Мінськ
Ланцюг солідарності із затриманими в Білорусі. Мінськ
3 Ланцюг солідарності із затриманими в Білорусі. Мінськ
Мінськ&nbsp;
4 Мінськ 
Ланцюг солідарності із затриманими в Білорусі. Мінськ, 19 червня 2020 року
5 Ланцюг солідарності із затриманими в Білорусі. Мінськ, 19 червня 2020 року
Мінськ, 19 червня 2020 року
6 Мінськ, 19 червня 2020 року
Ланцюг солідарності із затриманими в Білорусі. Мінськ, 19 червня 2020 року
7 Ланцюг солідарності із затриманими в Білорусі. Мінськ, 19 червня 2020 року
Активісти у Мінську
8 Активісти у Мінську
Затримання кореспондентки Білоруської служби Радіо Свобода Олександри Динько
9 Затримання кореспондентки Білоруської служби Радіо Свобода Олександри Динько
Затримання відеооператора Білоруської служби Радіо Свобода Андрея Рабчика
10 Затримання відеооператора Білоруської служби Радіо Свобода Андрея Рабчика
Затримання оператора Білоруської служби Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Андрея Рабчика
11 Затримання оператора Білоруської служби Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Андрея Рабчика
Затримання в Мінську
12 Затримання в Мінську
Представники поліції та активісти у Гродні
13 Представники поліції та активісти у Гродні
Ланцюг солідарності із затриманими в Білорусі. Гомель, 19 червня 2020 року
14 Ланцюг солідарності із затриманими в Білорусі. Гомель, 19 червня 2020 року
Затримання в Гомелі
15 Затримання в Гомелі
Затримання в Гомелі
16 Затримання в Гомелі
Ланцюг солідарності із затриманими в Білорусі. Вітебськ, 19 червня 2020 року
17 Ланцюг солідарності із затриманими в Білорусі. Вітебськ, 19 червня 2020 року
Затримання у Вітебську
18 Затримання у Вітебську
Ланцюг солідарності із затриманими в Білорусі. Мозир, 19 червня 2020 року
19 Ланцюг солідарності із затриманими в Білорусі. Мозир, 19 червня 2020 року
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Представники поліції здійснюють патрулювання вулиці у Бобруйську, 19 червня 2020 року
21 Представники поліції здійснюють патрулювання вулиці у Бобруйську, 19 червня 2020 року
Ланцюг солідарності із затриманими в Бобруйську, 19 червня 2020 року
22 Ланцюг солідарності із затриманими в Бобруйську, 19 червня 2020 року

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