Суперника Лукашенка на виборах звинуватили у відмиванні грошей, хабарництві

Кандидата в президенти Білорусі, ексголову «Белгазпромбанку» Білорусі Віктора Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і у хабарництві.

Це випливає з переліку кримінальних справ апеляційної інстанції, які розглядає судова колегія Мінського міського суду. Список сфотографувала пресслужба Бабарика, який перебуває в СІЗО.

Сина Бабарика Едуарда звинувачують в ухилянні від сплати податків.

У список по так званій справі «Белгазпромбанку» включили ще двох осіб. Особистого помічника і координатора ініціативної групи Віктора Бабарика звинувачують в ухилянні від сплати податків. Антона Морозова, який працював в юридичному відділі «Белгазпромбанку», звинувачують у відмиванні доходів і в ухилянні від сплати податків.

Віктор Бабарико, якого вважають головним суперником Лукашенка і ймовірним переможцем виборів, звільнився з посади керівника «Белгазпромбанку», який майже повністю належить російському «Газпромові» і його структурам, 12 травня, коли оголосив про бажання балотуватися на виборах.

11 червня в «Белгазпромбанку» провели обшуки. Комітет державного контролю заявив, що порушено кримінальну справу за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, і про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Голова КДК Іван Тертель заявив, що до справи причетний потенційний кандидат на посаду президента Віктор Бабарико. Рівно за 4 години до заяви Комітету держконтролю Лукашенко розповів про обставини справи «Белгазпромбанку».

18 червня Віктора Бабарика і його сина, керівника ініціативної групи Едуарда Бабарика, затримали. Наступними днями обом оголосили кримінальні обвинувачення, але не повідомляли, за якою саме статтею.

У лютому, ще до початку президентської кампанії, Бабарико в одному з інтерв’ю говорив про те, що Білорусь не стала економічно самостійною країною і що від інтеграції з Росією «люди виграють однозначно». «Із позиції звичайної людини будь-яка історія, яка об’єднує і яка полегшує життя з точки зору переїздів, єдиних норм і правил, використання інфраструктури і так далі – однозначно «за». І це треба розуміти. Мені здається, ставши частиною Росії, більшість з них скаже радісно «нарешті!». Скажуть, повірте!» – говорив, зокрема, він.

Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років.

Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015 років), окрім перших (1994 року), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.