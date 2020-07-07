Згідно з офіційною статистикою, в 2019 році з Білорусі виїхали 20 976 осіб. Але офіційні дані Мінська і європейських статистичних органів різняться. Білоруси їдуть, в тому числі, до України – працювати, реалізовувати свої творчі плани, уникнути політичного переслідування на своїй батьківщині. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автори: Володимир Рунець, Іван Любиш-Кірдей, Андрій Шурин)