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07 липня 2020, Київ 22:53
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Чому білоруси їдуть в Україну – відеорепортаж

Чому білоруси їдуть в Україну – відеорепортаж
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Чому білоруси їдуть в Україну – відеорепортаж

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Згідно з офіційною статистикою, в 2019 році з Білорусі виїхали 20 976 осіб. Але офіційні дані Мінська і європейських статистичних органів різняться. Білоруси їдуть, в тому числі, до України – працювати, реалізовувати свої творчі плани, уникнути політичного переслідування на своїй батьківщині. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автори: Володимир Рунець, Іван Любиш-Кірдей, Андрій Шурин)

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