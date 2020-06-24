Суд у Мінську не задовольнив скаргу на затримання потенційного конкурента Лукашенка

Районний суд у Мінську не задовольнив скаргу адвокатів на затримання потенційного кандидата на посаду президента Білорусі Віктора Бабарика.

Тепер адвокати планують оскаржити рішення в Мінському міському суді. За словами захисників, у випадку з Бабариком сталося порушення його права на захист – від дня затримання. Тоді юристів до нього не пустили.

Згодом адвокат Дмитро Лаєвський бачився з Бабариком у СІЗО КДБ 20 червня, коли в його присутності відбувалися процесуальні дії. 24 червня адвокат повідомив, що знову зміг побачитися із підзахисним в ізоляторі лише через чотири дні. Попередні відмови пояснювали епідеміологічною ситуацією.

Лаєвський зазначає, що подав до Генпрокуратури вже три скарги на перешкоди в наданні юридичної допомоги. Про реакцію прокуратури на них поки невідомо, повідомляє з посиланням на адвоката сайт Tut.bу.

Віктор Бабарико є одним із провідних суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах, які призначені на 9 серпня. 18 червня ексбанкіра затримали і згодом взяли під варту разом із сином Едуардом, який очолює ініціативну групу свого батька. Обох звинуватили в справі «Білгазпромбанку», який Бабарико очолював 20 років. Влада звинувачує співробітників банку в ухиленні від сплати податків, розкраданні, хабарництві, переведенні великих сум грошей за кордон. У Комітеті держконтролю Білорусі Віктора Бабарика назвали організатором і керівником протиправної діяльності. Сам він говорить про спробу політичного тиску.

Опозиція звинувачує чинного президента Лукашенка, який балотується на шостий термін, у нездатності вести чесну передвиборчу боротьбу і репресіях проти політичних суперників. Лукашенко стверджує, що владі вдалося зірвати масштабний план дестабілізації ситуації в країні, в якому брали участь зовнішні сили.