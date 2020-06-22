Президентські вибори в Білорусі: підписи за реєстрацію кандидатами зібрали сім претендентів

У Білорусі сім претендентів на участь у президентських виборах подали достатню кількість підписів на свою підтримку, повідомила голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Ярмошина.

Тепер ці підписи йдуть на перевірку, що завершиться 30 червня, додала вона.

Підписи подали:

Олександр Лукашенко, нинішній президент Білорусі, який свого часу домігся зняття конституційних обмежень на кількість президентських термінів і нині буде кандидувати вже вшосте поспіль;

Віктор Бабарико, ув’язнений нині колишній голова «Белгазпромбанку»;

Валерій Цепкало, колишній керівник Парку високих технологій;

Світлана Тихановська, дружина блогера Сергія Тихановського, якого ув’язнили й тим не дали створити свою ініціативну групу;

Анна Конопацька, колишній депутат Палати представників (нижньої виборної палати парламенту);

Андрій Дмитрієв, співголова громадського об’єднання «Говори правду»;

Сергій Черечень, голова Білоруської соціал-демократичної партії «Громада».

За словами Ярмошиної, станом на ранок 22 червня лише штаб Бабарика подав повний пакет документів для реєстрації.

За білоруським законодавством, претендент на участь у виборах президента має подати принаймні 100 тисяч підписів на свою підтримку, потім підписи перевіряються на справжність і, якщо дійсних підписів буде принаймні 100 тисяч і не буде виявлено інших порушень, претендент має бути зареєстрований кандидатом.

Реєстрація кандидатів у ЦВК Білорусі триватиме з 5 по 14 липня включно.

Загалом для збирання підписів зареєструвалися ініціативні групи 15 претендентів. Частина з них потім відмовилася від участі в виборах, іще дехто не зміг зібрати достатньо підписів.

Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015 років), окрім перших (1994 року), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.

ЦВК Білорусі відмовила в реєстрації ініціативної групи відеоблогерові, авторові ютуб-каналу «Країна для життя» Сергієві Тихановському, бо він відбував 15 діб арешту і не міг особисто подавати документи. Тоді дружина блогера Світлана Тихановська заявила в ЦВК про свою ініціативну групу. Після того Тихановського затримали знову 29 травня на передвиборчому пікеті його дружини. При цьому Лукашенко розповів про обставини затримання за 4 години до того, як воно відбулося. Тихановський досі перебуває під арештом, його дружина заявляла про погрози їй у зв’язку з участю в виборах.

Віктор Бабарико, якого вважають головним суперником Лукашенка і ймовірним переможцем виборів, звільнився з посади керівника «Белгазпромбанку», який майже повністю належить російському «Газпромові» і його структурам, 12 травня, коли оголосив про бажання балотуватися на виборах. 11 червня в «Белгазпромбанку» провели обшуки. Комітет державного контролю заявив, що порушено кримінальну справу за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, і про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Голова КДК Іван Тертель заявив, що до справи причетний потенційний кандидат на посаду президента Віктор Бабарико. Рівно за 4 години до заяви Комітету держконтролю Лукашенко розповів про обставини справи «Белгазпромбанку». 18 червня Віктора Бабарика і його сина, керівника ініціативної групи Едуарда Бабарика, затримали. Наступними днями обом оголосили кримінальні обвинувачення, але не повідомляли, за якою саме статтею.

У лютому, ще до початку президентської кампанії, Бабарико в одному з інтерв’ю говорив про те, що Білорусь не стала економічно самостійною країною і що від інтеграції з Росією «люди виграють однозначно». «Із позиції звичайної людини будь-яка історія, яка об’єднує і яка полегшує життя з точки зору переїздів, єдиних норм і правил, використання інфраструктури і так далі – однозначно «за». І це треба розуміти. Мені здається, ставши частиною Росії, більшість з них скаже радісно «нарешті!». Скажуть, повірте!» – говорив, зокрема, він.