Вибори в Білорусі: конкуренту Лукашенка висунули звинувачення у кримінальній справі

Кандидатові у президенти Білорусі Вікторові Бабарику, якого затримали і тримають у слідчому ізоляторі КДБ, висунули звинувачення у кримінальній справі. Про це Білоруській службі Радіо Свобода повідомив його адвокат Дмитро Лаєвський.

«Сьогодні нас викликали для процесуальних дій. І сьогодні Віктору Дмитровичу висунули звинувачення», – сказав адвокат.

Юристи Бабарика підписали угоду про нерозголошення. Стаття чи статті, за якими висунули звинувачення, не розголошуються.

«Він живий і здоровий. Має намір відстоювати свої переконання та чесне ім’я. Ми наполягаємо на його невинуватості», – додав Лаєвський.

Віктор Бабарико протягом 20 років очолював «Білгазпромбанк», основними акціонерами якого є російські «Газпром» і «Газпромбанк».

Бабарика підозрюють у фінансових махінаціях. Сам він називає справу спробою політичного тиску. Його затримали 18 червня.

Також був затриманий син Бабарики, який очолює його передвиборчу кампанію.

19 червня Євросоюз закликав владу Білорусі негайно відпустити Бабарика і його сина і гарантувати верховенство права в країні.

12 червня Лукашенко заявив, що доручив провести перевірку роботи банку. Чинний лідер Білорусі розкритикував Бабарика, при цьому не називаючи його імені. Після цього в банку відбулися обшуки, 15 людей були затримані.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, балотується на шостий термін.

Всього про наявність необхідного для реєстрації кандидатом числа підписів виборців заявили п’ять потенційних кандидатів.

Про погрози і провокації заявляли і Бабарико, й інші потенційні суперники Лукашенка. 17 червня рахунок Віктора Бабарика, на якому був сформований виборчий фонд, заблокували.