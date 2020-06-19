У Мінську затримали журналістів Радіо Свобода

Співробітників Радіо Свобода – журналіста Олександру Динко і відеооператора Андрія Рабчика – затримали на акції на підтримку опозиції в Мінську.

Як повідомляє білоруська служба РС, журналісти вели пряму трансляцію.

У пресслужбі поліції Мінська Радіо Свобода повідомили, що Динько та Рабчик були затримані для встановлення особи. При цьому під роботи журналісти мали робочі посвідчення.

Місцезнаходження журналістів на момент поки невідоме.

Протестні акції відновилися в п’ятницю ввечері у Мінську та інших містах Білорусі. Люди шикуються у «ланцюг солідарності» на підтримку активістів і політиків, яких затримала влада країни під час президентської виборчої кампанії. У Мінську ОМОН почав витісняти учасників акції з проспекту Незалежності.