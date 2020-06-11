У Білорусі відбулися обшуки в банку, де працював потенційний конкурент Лукашенка

У мінському офісі «Білгазпромбанку» 11 червня відбувся обшук у справі про ухилення від сплати податків і легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, повідомила агенція «БелаПАН». Посаду голови правління в цьому банку майже 20 років обіймав Віктор Бабарико, претендент на пост президента. Він пішов з банку в травні у зв’язку з участю у виборчій кампанії.

Обшуки проводили співробітники Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю. Підозрюваними в цій кримінальній справі є «представники комерційних структур, колишні і чинні працівники банківської системи».

За словами прессекретаря Комітету держконтролю, Віктор Бабарико «в даний час у межах розслідування кримінальної справи процесуального статусу не має».

Після обшуків у банку Бабарико провів стрім, під час якого заявив, що у влади немає на нього компромату, тому обшуки і порушення кримінальних справ спрямовані проти його оточення, людей, з якими він працював.

На офіційному сайті Бабарика повідомляється, що станом на 10 червня за його висунення кандидатом у президенти зібрано понад 285 тисяч підписів виборців за необхідних для реєстрації 100 тисяч.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Збір підписів за висунення кандидатів завершується 19 червня.