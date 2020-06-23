Білорусь: адвокати Бабарика четвертий день не можуть відвідати його в СІЗО

Один з адвокатів претендента на пост президента Білорусі, колишнього керівника «Белгазпромбанка» Віктора Бабарика, заявив, що його не пускають зустрітися з клієнтом в СІЗО з 20 червня. Про це повідомляє «Настоящее время».

«Станом на даний момент у мене немає підтвердження, що зустріч з моїм підзахисним може відбутися. Ніякого спілкування з підзахисним у його адвокатів не було з суботи, 20 червня, коли в моїй присутності проводилися процесуальні дії в СІЗО КДБ», – заявив адвокат Дмитро Лаєвський.

22 червня Лаєвскому в СІЗО пояснили, що він не може побачитися з Бабариком через епідеміологічну ситуацію. Після цього адвокат подав скаргу до Генпрокуратури. 23 червня Лаєвський знову намагався потрапити в СІЗО, але коли він надав в бюро перепусток КДБ необхідні документи, їх не прийняли. Адвокат знову поскаржився у Генпрокуратуру.

В інтерв’ю газеті «Народная воля» інший адвокат Бабарика розповів, що він зіткнувся з «проблемами побуту» в СІЗО.

«Через недопуск нас до Віктора Дмитровичу 18 червня він не зміг повідомити, які передати йому особисті речі. Режим прийому передач: понеділок, середа, п’ятниця. Так що весь цей час він був в офісному одязі. Спальне місце у нього – додаткове, так званий «вертоліт» – ставиться між іншими ліжками на ніч. Це означає, що вдень у камері приткнутися нікуди», – розповів адвокат Олександр Пильченко.

Віктор Бабарико протягом 20 років очолював «Білгазпромбанк», основними акціонерами якого є російські «Газпром» і «Газпромбанк».

Бабарика підозрюють у фінансових махінаціях. Сам він називає справу спробою політичного тиску. Його затримали 18 червня.

Також був затриманий син Бабарики, який очолює його передвиборчу кампанію.

19 червня Євросоюз закликав владу Білорусі негайно відпустити Бабарика і його сина і гарантувати верховенство права в країні.

12 червня Лукашенко заявив, що доручив провести перевірку роботи банку. Чинний лідер Білорусі розкритикував Бабарика, при цьому не називаючи його імені. Після цього в банку відбулися обшуки, 15 людей були затримані.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, балотується на шостий термін.

Всього про наявність необхідного для реєстрації кандидатом числа підписів виборців заявили п’ять потенційних кандидатів.

Про погрози і провокації заявляли і Бабарико, й інші потенційні суперники Лукашенка. 17 червня рахунок Віктора Бабарика, на якому був сформований виборчий фонд, заблокували.